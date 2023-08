Quanto costa un trattamento per piedi morbidi e profumati? Pochissimo se usi questi trucchi casalinghi 

Sogni piedi lisci e curati senza dover spendere soldi per una pedicure? Prova con questi veloci trattamenti casalinghi.

Al ritorno dalle vacanze c’è subito molto da fare tra sistemare casa e adempiere agli ultimi impegni prima di riprendere la fatidica routine.

Ma così rischi di perderti nel turbinio di bollette, mail, pulizie e impegni con le batterie scariche mentre dovresti ritagliare del tempo per te stessa.

A tal proposito c’è chi trova particolarmente rilassante dedicarsi ad una sana beauty routine.

Un’attività peraltro necessaria se l’obiettivo è quello di apparire giovane e in perfetta forma anche superati i 50 anni.

Quando ne hai l’opportunità, quindi, ti consigliamo di prenderti del tempo per dedicarti a qualche trattamento di bellezza in salone o a casa.

Oltre a curarti di pelle e capelli con creme o maschere, concediti anche una manicure o una pedicure: potresti rilassarti più di quanto pensi.

Tra l’altro, proprio la pedicure è spesso sottovalutata, specialmente ora che torneremo ad indossare le scarpe chiuse.

In realtà, è proprio alla fine delle vacanze che dovresti fare almeno un veloce trattamento ai piedi per averli morbidi e curati più a lungo.

Sia il contatto con la salsedine, che quelli con sabbia e scarpe basse aperte a lungo andare incidono sulla salute della pelle.

I piedi potrebbero essere più secchi o screpolati e il fatto di ricominciare a indossare le sneakers non è una buona scusa per non preoccuparsene.

Ma se ti stai chiedendo quanto costa un trattamento per piedi morbidi e profumati, non preoccuparti: dai un’occhiata a questi rimedi casalinghi.

Pediluvio e scrub

Un primo passaggio utile per il benessere della cute consiste nell’applicare la crema idratante che normalmente utilizzi per il corpo.

Sarebbe buona norma applicarla già durante la vacanza, sia come trattamento doposole sia dopo eventuali camminate in montagna.

Successivo consiglio è quello di fare un pediluvio: basta tenere i piedi in ammollo per 15 minuti in acqua tiepida e bicarbonato.

In questo modo, riuscirai a rilassare e ammorbidire la cute prima di passare allo step successivo.

Quanto costa un trattamento per piedi morbidi e profumati? Differenze tra salone e fai da te

Tocca infatti allo scrub o maschera piedi per esfoliare e dunque rafforzare la pelle che torna così ad essere nutrita e idratata.

Una pedicure in salone costa almeno 30 euro, oppure puoi acquistare apposite calze esfolianti anche su Amazon a partire da 10 euro circa.

Ma puoi anche fare una maschera direttamente a casa, usando ingredienti comunissimi in cucina come miele e burro.

Ancor più semplicemente, con olio d’oliva, limone e bicarbonato puoi realizzare un composto utile contro calli e duroni.

In alternativa, tante usano un cucchiaino di olio di sesamo, da massaggiare specialmente sui talloni, i bordi e i lati degli alluci.

Si tratta di un altro prodotto facilmente reperibile anche online, dal costo spesso inferiore ai 10 euro, da usare poche gocce alla volta.

Detto questo, ovviamente in caso di problemi specifici come unghie incarnite, ipersensibilità o altro è sempre meglio rivolgersi a personale qualificato.

E se scegli maschere fai da te, prova sempre il prodotto su una piccola porzione di cute per scongiurare eventuali reazioni allergiche o irritazioni.