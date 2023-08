Capelli secchi e crespi dopo le vacanze? Prova queste maschere idratanti che costano meno di 5 euro

Maschera per capelli-Foto da pixabay.com

Per capelli forti, morbidi e luminosi in previsione del rientro in ufficio, scegli queste maschere nutrienti ed economiche.

Al ritorno dalle vacanze non siamo sempre psicologicamente riposati come ci saremmo aspettati e lo stress può essere anche fisico.

Dopo i pomeriggi in spiaggia a base di tintarella la pelle ha bisogno di essere reidratata e lo stesso si può dire per i capelli.

Nonostante la beauty routine quotidiana, potrebbero aver risentito dell’azione di sole, sabbia, salsedine o altri agenti.

Inoltre, se è passato tanto tempo dall’ultima volta che li abbiamo tagliati, sicuramente saranno più spenti e sfibrati del previsto.

E visto che una sistemata prima di tornare in ufficio è d’obbligo, se hai capelli secchi e crespi dopo le vacanze, prova queste maschere.

Sono reperibili anche comodamente online e la loro caratteristica più interessante è che alcune hanno un prezzo davvero basso.

Ecco dunque una piccola selezione per aiutarti a trovare il prodotto più economico e adatto alle tue esigenze.

Olio d’oliva, cocco o karité?

Se l’obiettivo è quello di tornare ad avere capelli morbidi e luminosi, devi verificare che la maschera nutriente contenga alcuni ingredienti specifici.

Oltre a rinforzanti proteici come la cheratina e l’acido ialuronico, è fondamentale la presenza di ingredienti naturali come olii e burri.

I più comuni ed efficaci sono appunto olio d’oliva o di Argan, olio di cocco e burro di karité.

Inoltre, prima di scoprire più nello specifico i prodotti che ti consigliamo, facciamo un breve ripasso sulle modalità di applicazione.

La maschera può essere utilizzata come trattamento pre shampoo oppure può seguire le due fasi di detersione, ovvero appunto shampoo e balsamo.

L’importante è applicarla sui capelli ancora umidi mentre il tempo di posa varia generalmente dai 5 ai 15 minuti a seconda del tipo di capello.

Sui capelli sottili sono indicate formulazioni liquide e bastano pochi minuti mentre su quelli spessi servono maschere burrose e un pochino di tempo in più.

Capelli secchi e crespi dopo le vacanze? Prova queste maschere economiche e scegli quella più adatta a te

A questo punto, non ci resta che dare un’occhiata alle maschere più cliccate nello shopping online, a partire da quelle più economiche.

Cominciamo quindi dal balsamo Super Fusion Idra Boom di Sunsilk, dalla formulazione ultra cremosa pronta a disciplinare anche i capelli più difficili.

Lo trovi anche su Amazon a 2, 99 euro e un ulteriore buon motivo per acquistarlo è il suo profumo dolcissimo a lunga durata.

Passiamo quindi alla maschera al cocco, nutriente e riparatrice, firmata Sephora che costa solo 4,99 euro ed è composta al 91% da ingredienti naturali.

In alternativa, contro i capelli secchi è molto indicata anche la maschera Hydra Hyaluronic di L’Oréal Paris con effetto morbidezza intensa fino a 72h.

Anche la maschera Hair Remedy di Garnier Ultra Dolce è a lunga durata: pronta in 1 minuto, è fatta al 97% da ingredienti naturali.

Le puoi acquistare entrambe direttamente su Amazon rispettivamente al costo di 5,40 euro e 4,95 euro.

In alternativa, consigliatissima anche la maschera anti crespo Miracles di Pantene con olio di Argan ed estratto di cactus, disponibile a 5,95 euro.

(n.d.r. Questo articolo è un servizio di informazione e non pubblicitario. Non esiste nessun collegamento diretto o indiretto con le aziende citate)