2 posti da visitare a settembre per una vacanza low cost in Italia che non dimenticheremo mai

Il mese di agosto sta per terminare ma un settembre luminoso attende chi ancora deve andare in ferie. Tra le scelte più gettonate quelle che riguardano proprio l’Italia. Oltre ai posti più frequentati, però, esistono anche dei piccoli gioielli da non sottovalutare.

Agosto è arrivato e sta anche volgendo al termine ma le ferie sono un miraggio per molti. I costi eccessivi, infatti, hanno spinto tanti a rimanere a casa o a visitare posti vicino alla propria abitazione. Ridurre i costi, infatti, diventa prerogativa fondamentale. Rimanendo nel Nord Italia senza voler rinunciare ad un paio di giorni fuori si potrà andare alla scoperta delle bellezze low cost del Piemonte.

Settembre è il mese ideale per dedicarsi ai piccoli gioielli del nostro Bel Paese. Tra queste troviamo la meravigliosa Abbazia di Staffarda a Revello ma anche Castelmagno con il suo Santuario. Tutti posti raggiungibili in automobile a circa un’ora da Torino. Da visitare in giornata ma anche in un fine settimana se si decide di abbinare il posto in questione a qualche città vicina o a qualche camminata sulle montagne circostanti. Si tratta di posti molto interessanti perfetti per chi ama conciliare relax, natura e arte. Infatti entrambi i posti di cui tratteremo sono rinomati per il loro interesse storico, architettonico e naturale.

2 posti da visitare a settembre per una vacanza low cost in Italia

Il primo luogo di cui si tratterà e l’Abbazia di Staffarda da che sorge a pochi chilometri da Saluzzo. Appartenente al Comune di Ravello, l’Abbazia di Staffarda è uno dei monumenti più notevoli della provincia di Cuneo. Espressione del medioevo e fondata attorno all’anno 1100 l’Abbazia di Staffarda è facilmente raggiungibile anche da Torino in automobile. In stile romanico-gotico troviamo il chiostro circondato da un portico, sempre parte del complesso la foresteria e il mercato. Da sapere che il 2 e il 3 settembre, in occasione della rievocazione storica della Battaglia di Staffarda, l’Abbazia sará aperta dalle 9 alle 19 e dalle 9 alle 18.

Santuario di San Magno

La seconda attrazione da non perdere non lontana da Torino è il Santuario di Castelmagno. Il Santuario di San Magno si trova a 1761 s.l.m e fu fondato attorno al 1400 in un luogo dove, quasi certamente, si svolgevano già culti pagani. Il Santuario per come lo conosciamo risale al XVIII secolo, al suo interno affreschi e decorazioni. Notevole la cappella antica che si trova dietro l’altare maggiore con i suoi affreschi cinquecenteschi. Da non perdere, poi, il vicino cimitero. Ecco, quindi, 2 posti da visitare a settembre per una vacanza low cost in Italia.

