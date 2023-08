Quanto costa un trattamento alla cheratina? Ecco i prezzi del parrucchiere per avere capelli lucidi e belli come Belen

I trattamenti alla cheratina sono la moda del momento non solo ad effetto lisciante ma anche ristrutturante. Vediamo nel dettaglio quanto costano e cosa sono in dettaglio.

Il trattamento alla cheratina è in voga, a dire il vero da qualche anno, dai primi anni 2000 ma con funzioni e caratteristiche molto diversi rispetto ai trattamenti odierni. Inizialmente, infatti, si diffuse come stiratura detta brasiliana perché appunto era una tecnica utilizzata in questo Paese per lisciare i capelli. I prodotti che si usavano però erano dannosi perché contenevano formaldeide per far attecchire la cheratina al capello. Dal 2010 l’Unione Europea ha vietato tutti i prodotti cosmetici che contengano una quantità maggiore di 0,2 % di formaldeide e perciò ora anche i trattamenti alla cheratina sono totalmente sicuri ed atossici.

Quanto costa un trattamento alla cheratina e cos’è

Questo trattamento sfrutta le virtù della cheratina, la proteina che per la maggior parte costituisce lo stelo del capello. Molto spesso il nostro organismo non ne produce a sufficienza per problematiche fisiche come ad esempio in forti periodi di stress. Anche tinte, permanenti, decolorazioni o frequenti striature a piastra possono intaccare la cheratina presente nei capelli. Ecco quindi la doppia funzione dei trattamenti alla cheratina:

lisciante, in quanto la cheratina va naturalmente ad appesantire lo stelo e, dopo l’applicazione, viene termofissata a piastra in modo da rompere i legami chimici che danno la forma riccia od ondulata allo stelo;

anticrespo, ristrutturante, in quanto ripristina il benessere del capello, ricostruendolo a livello strutturale.

Il procedimento è abbastanza semplice ma anche lungo sempre a seconda della lunghezza del capello. Il parrucchiere applica la cheratina ciocca per ciocca. Più le ciocche saranno sottili più il lavoro sarà ben fatto. Si deve poi lasciare assorbire la cheratina quindi bisognerà attendere almeno un’oretta. Trascorso questo tempo, si passerà al fissaggio con il caldo della piastra. Il capello non si rovina proprio perché la cheratina lo nutre in profondità. I parrucchieri hanno poi diversi modi e tempi per passare la piastra a seconda che si voglia un effetto liscio o solo anticrespo e ristrutturante.

Quanto dura un trattamento alla cheratina?

La durata del trattamento è correlata alla frequenza dei lavaggi. In linea di massima possiamo dire che “l’effetto capelli splendidi” durerà dai 2 ai 4 mesi e poi andrà ripetuto. Nulla impedisce di ripetere più volte all’anno questo trattamento. L’unica nota va fatta per chi ha un cuoio capelluto particolarmente grasso perché potrebbe evidenziare il problema.

I prezzi del trattamento

Inutile dire che i parrucchieri applicano listini molto diversi a seconda della zona dove sono ubicati e del prestigio dell’insegna. In linea di massima per un trattamento alla cheratina per capelli corti i prezzi variano da 120 a 130 €, per una lunghezza media il prezzo si attesta sulle 140/150 € mentre per i capelli lunghi si può arrivare anche a 160/180 €. In altri casi il prezzo è dato dai grammi di cheratina utilizzati e solitamente è fra le 3 e le 5 € a grammo.

Ecco dunque quanto costa un trattamento alla cheratina.

