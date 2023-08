Tende a ripetersi una casistica particolare ed è quella che abbiamo letto molto spesso dal 1898 ad oggi. A metà agosto la tendenza in corso tende a cambiare. Quest’anno il 17 scadrà anche un setup mensile. Ora Mercati pronti al rimbalzo dopo aver toccato i supporti? Potrebbe essere. Quali probabilità invece che il minimo della correzione sia stato toccato? Per il momento non sono molto alte, ma tendiamo a non scartare questa ipotesi.

Il ribasso è finito?

Nei giorni scorsi abbiamo spiegato che un ribasso si forma in ABC, e che durante la discesa si assiste quasi sempre a un rimbalzo anche vigoroso.

Per il momento questa fase iniziata nei primi giorni di agosto non ha ancora visto la formazione di un rimbalzo. Potrebbe essere questo il momento. Oggi sono stati segnati nuovi minimi di periodo su diversi listini azionari, e questo è un pattern che spesso fa iniziare rialzi.

Mercati pronti al rimbalzo dopo aver toccato i supporti: quali saranno le conferme?

Alle ore 16:28 della seduta del 14 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.917

Eurostoxx Future

4.333

Ftse Mib Future

28.485

S&P500

4.468,52.

Si dovrebbe verificare un primo indizio di inversione rialzista con chiusure giornaliere superiori a:

Dax Future

16.031

Eurostoxx Future

4.391

Ftse Mib Future

28.600

S&P500

4.4474,5.

Come regolarsi? Fino a quando non si formerà uno swing rialzista duraturo, gli obiettivi ribassisti rimarranno i seguenti:

Dax Future

15.200/15.000

Eurostoxx Future

4.100/4.000

Ftse Mib Future

26.500

S&P500

4.200.

Al momento quindi il rimbalzo odierno è interessante ma andrà valutata la sua portata in chiusura odierna e poi nei prossimi giorni. Notiamo comunque che sui minimi odierni si sono affollate delle divergenze rialziste, e queste potrebbero portare a una fase di recupero delle quotazioni.

Il ribasso è agli sgoccioli? Per il momento è prematuro affermarlo, ma diamo probabilità vicine al 70% che possa essere iniziato un rimbalzo del 3% almeno dai minimi odierni.

