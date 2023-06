D’estate pochi mangiano questo pesce magro e gustoso: costa poco e fai il pieno di vitamine, potassio e fosforo

La tavola ci viene in aiuto per fare il pieno di tante sostanze che sono fondamentali per il nostro corpo. Molte volte, dipende dal fatto che non approfondiamo le informazioni sul valore degli alimenti. Peccato, perché, a volte, risparmiando, si può avere lo stesso contenuto di cibi più costosi e, magari, meno saporiti. A partire da questo pesce, davvero gustoso ed economico.

Lo abbiamo scritto più volte, su ProiezionidiBorsa, in tanti articoli. Come si usa dire, la salute vien mangiando. E, si potrebbe aggiungere, anche il pieno di sostanze fondamentali per il nostro corpo. Importante è rispettare la stagionalità degli alimenti, perché se ne possono apprezzare ancora di più i valori nutrizionali. Per questo, si dovrebbe essere sempre ben informati su quali alimenti acquistare nei vari mesi.

È importante conoscere la stagionalità degli alimenti per godere al massimo dei loro valori nutrizionali

La frutta e la verdura sono alleate preziose, da questo punto di vista. Meglio ancora se andassimo a comprare quelle specifiche per ogni singolo mese dell’anno. Albicocche, banane, melone, ciliegie, pesche, pere, nespole, susine, more, sono un esempio di quali mangiare in questo mese. E anche per la verdura, l’elenco è lungo.

Ad esempio, a giugno c’è un pesce che è fonte preziosa di vitamina A, proteine, sali minerali. Inoltre non è l’unico, infatti d’estate pochi mangiano questo pesce magro e gustoso. Che ha una caratteristica da non trascurare: costa poco. E ti fa fare anche il pieno di vitamine, calcio, potassio e fosforo.

Ecco perché dovremmo comprare questo pesce davvero gustoso e non solo per la zuppa di pesce

Si tratta del capone gallinella, che è un pesce magro, perfetto quindi per la dieta. Secondo gli esperti dell’Humanitas è fonte, come detto, non solo di calcio, potassio e fosforo, ma anche di proteine e vitamine A e D. Gli esemplari pescati nel Mare Adriatico hanno le carni più morbide rispetto ad altre provenienze.

Inoltre, ti fa assumere pochi grassi e le sue proteine sono di qualità elevata. Particolarmente indicato per la salute di ossa e denti, sempre secondo l’Humanitas. In sostanza, 100 grammi di capone gallinella apportano 80 calorie. Il suo altro nome è gallinella di mare e si chiama così per il verso che fa, simile a quello della gallina, quando esce dall’acqua.

D’estate pochi mangiano questo pesce magro e gustoso. La gallinella potresti gustarla così

Essendo molto spinosa, si preferisce bollirla, consumandola in piatti come caciucco o la classica zuppa di pesce. Con i suoi filetti, però, potremmo pensare a delle ricette alternative. Dopo aver rosolato aglio e prezzemolo, con dell’olio di oliva, aggiungiamo della salsa di pomodoro.

Volendo, possiamo mettere anche dei capperi. Dopo che la salsa si è insaporita, in genere bastano 5 minuti, è il momento di cuocere i nostri filetti di gallinella, alla pizzaiola. Bastano 5 minuti per ogni lato, meglio se aggiungendo origano. E il piatto è pronto.