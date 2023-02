Nascondi post e storie Instagram e Facebook senza bloccare: con queste astuzie nessuno se ne accorge

Sui social si condivide un po’ tutto ciò che fa parte della nostra vita. Se ciò consente da un lato di rendere partecipi i nostri amici, dall’altro informa anche gente che non vorremmo sapesse i fatti nostri. Persone magari di cui noi stessi vorremmo ignorare i contenuti pubblicati. Piuttosto che eliminare o bloccare questa persona, possiamo adottare qualche elegante stratagemma poco noto per nascondere post e storie nonché per non vedere i suoi.

Ci possono essere mille motivi per cui limitare i contatti e le interazioni sui social. Magari perché qualcuno risulta troppo invadente o seccante e vogliamo tenerlo un po’ alla larga. Oppure, di frequente, capita a causa di una recente rottura amorosa che porta al solito dilemma: eliminare e bloccare l’ex sui social? D’altronde per dimenticare l’ex sarebbe preferibile, ma spesso si potrebbe voler mantenere un rapporto amichevole senza ripicche e vendette sentimentali.

Inoltre cancellarlo dai social spesso significherebbe mostrargli un’importanza che magari vogliamo celare. Qualunque sia il motivo che ci spinga a voler schivare una persona sui social senza fargliene rendere conto possiamo contare su diverse soluzioni.

Nascondi post e storie Instagram e Facebook con questi modi che passano inosservati

Facebook e Instagram sono tra i social più utilizzati ed ambedue offrono soluzioni per mettere i paletti tra noi e gli altri utenti. Si tratta di impostazioni che possiamo adottare dall’app su qualunque cellulare, anche dai più economici. Su Facebook possiamo agire in vari modi. Per non far vedere ciò che pubblichiamo andiamo nelle Impostazioni. Clicchiamo su Post, su Chi può vedere i tuoi post futuri e infine su Amici tranne il nome della persona in questione. Sempre dalle impostazioni apriamo Reel e Storie e modifichiamo allo stesso modo anche la loro privacy.

Per non vedere invece post altrui, apriamo il profilo della persona e clicchiamo sui tre pallini al suo interno. In questo menù uscirà la voce Segui già, premiamovi e selezioniamo Non seguire più. Così non apparirà più sulla nostra home. In alternativa, sempre dal suo profilo possiamo cliccare sul quadratino Amici e Metterlo in Pausa per un tot di tempo.

Per evitarlo anche in chat, apriamo quella del contatto in questione e clicchiamo sul suo nome. Selezioniamo Applica restrizioni, così che la sua chat sia nascosta e che non possa vedere quando ci connettiamo.

Come non farsi spiare da qualcuno e non vederlo sui social

Similmente anche su Instagram possiamo applicare delle limitazioni. Andiamo sul profilo della persona e dai tre pallini in alto selezioniamo applica Restrizioni. Così facendo non potrà inviarci messaggi né commentare quando pubblichiamo se non dopo la nostra autorizzazione. Per non mostrargli le nostre storie dalle impostazioni scegliamo Storia. Selezioniamo “Nascondi Storia a” e inseriamo il suo nome.

Se invece volessimo evitare di visualizzare le sue storie sia su Instagram che su Facebook, dobbiamo aprire la sua storia e dai tre pallini scegliere disattiva. Invece nascondere i post di Instagram a una determinata persona al momento non è possibile. Possiamo però archiviare i post per visualizzarli solo noi. Dunque, nascondi post e storie Instagram e Facebook seguendo queste indicazioni che i più ignorano. Gli utenti interessati non sospetteranno nulla perché i social non li informeranno al riguardo e allo stesso tempo vedranno di far parte ancora dei nostri contatti.