In tempo di crisi si avverte maggiormente la necessità di procedere a riparazioni dell’esistente invece di acquistare il nuovo. È il caso, ad esempio, non tanto dell’abbigliamento, quanto invece delle calzature.

Oltretutto il lockdown impone di restare a casa e quindi si è portati a pensare che l’acquisto del nuovo si possa anche rimandare a tempi migliori. Vediamo allora quanto costa tingere o allargare scarpe e stivali dal calzolaio o cambiare il tacco.

Una piccola premessa

Prima di esporre i prezzi medi delle riparazioni più frequenti e comuni, va fatta una precisazione. È ovvio che i valori medi richiesti in città spesso risulteranno maggiori rispetto a quelli di un ciabattino in un piccolo paese di provincia.

Così come a fare la differenza si rileveranno decisivi anche l’applicazione di eventuali supplementi. Due su tutti in particolare: la priorità e velocità del servizio, l’eventuale ritiro e consegna a domicilio del capo da aggiustare. Detto ciò, illustriamo quanto costa tingere o allargare scarpe e stivali dal calzolaio o cambiare il tacco.

I costi medi delle riparazioni di scarpe da uomo

Proviamo a raggruppare gli interventi principali sulle calzature da uomo. Essi si possono sintetizzare nei seguenti: tinteggiatura, lavori sul tacco, la mezza suola, la risuolatura, l’allargamento della scarpa. Passiamo quindi ai relativi costi medi.

La tinteggiatura delle scarpe non è la semplice lucidatura, e la differenza la si nota anche sui prezzi. I costi per la tinteggiatura scarpe oscillano dai 15 ai 30 euro, mentre per gli stivali i prezzi possono arrivare anche a 40 euro. Di contro la semplice lucidatura in genere costa sui 6-8 euro.

La sostituzione del tacco dipende invece dal tipo di tacco che va sostituito. Costa in genere 10 euro quello classico, mentre si sale se si tratta di tacco carro (15-20 euro) o da ginnastica o da montagna (intorno ai 20 euro).

Ma quanto costa tingere o allargare scarpe e stivali dal calzolaio o cambiare il tacco?

Per gli interventi sulla mezza suola, i preventivi hanno ampi range di oscillazione. Si parte dai 15-25 euro circa della mezza suola di bufalo o gomma o carro, per salire notevolmente per le scarpe più impegnative. Ad esempio la mezza suola in cuoio cucita a blake costa circa 50 euro (a volte anche più).

La risuolatura è invece l’operazione solitamente più costosa tra gli interventi sulle calzature-uomo. Non solo: i costi oscillano assai a seconda dei modelli di scarpe, della tipologia dell’intervento necessario e delle marche su cui occorre intervenire.

Di contro l’operazione di allargamento delle scarpe è decisamente economica. Questa tipologia di interventi costa in genere intorno gli 8-10 euro circa (mentre oscilla sui 15 euro per quel che riguarda gli stivali).

In merito alle scarpe donna, quanto costa tingere o allargare scarpe e stivali dal calzolaio o cambiare il tacco?

Passiamo ora ai costi medi da un calzolaio per gli interventi sulle scarpe femminili.

La più classica delle operazioni, la sostituzione del tacco, costa di norma tra i 5 e i 15 euro. La variabilità è legata alla grandezza e tipologia del tacco: gomma, cuoio, metà e metà, antiscivolo.

I lavori legati alla mezza suola oscillano tra i 10 e i 30 euro. Quelli più economici riguardano la mezza suola gomma. Costano invece di più le mezze suole di bufalo, in gomma carrarmato, o cuoio o sulle scarpe di marchi importanti.

Anche la risuolatura delle scarpe da donna costa assai rispetto alla media-costi dei lavori al calzolaio. Se ad esempio si tratta di interventi su scarponi outdoor, si arriva a spendere anche più di 50-60 euro. In sostanza tutto varia (anche notevolmente) a seconda del tipo di scarpa e del materiale impiegato.

Tra gli interventi economici citiamo la lucidatura (6-10 euro) e l’allargamento delle calzature (circa 8-15 euro). Infine, occorrono in media 20-30 euro per la sostituzione di una cerniera agli stivali e circa 30-40 per la tinteggiatura delle scarpe.

Ecco dunque illustrato in sintesi quanto costa tingere o allargare scarpe e stivali dal calzolaio o cambiare il tacco. Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo il metodo casalingo più efficace per riparare le suole bucate delle scarpe.