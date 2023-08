Quanto costa noleggiare una limousine: come fare un evento nell’auto di lusso 

Viaggiare in limousine è costoso, ma quanto costa esattamente? È possibile noleggiare l’auto di lusso anche per qualche ora per particolari eventi, vediamo tutti i dettagli sull’argomento.

La limousine è un’auto simile alla berlina che, però, ha la caratteristica di avere una carrozzeria allungata al centro in modo da poter stare con più comfort all’interno. Infatti, è possibile inserire tre file di sedili, di solito faccia a faccia. Inoltre, il sedile del conducente è completamente separato dal resto dell’abitacolo.

Nei film siamo abituati a vedere queste auto di lusso nelle grandi città americane, ma sapete quanto costa noleggiare una limousine? È possibile farlo anche in Italia in quasi tutte le città. Si può noleggiare per un’ora per avere l’emozione di fare un giro sull’auto di lusso, oppure per un evento in particolare.

Ci sono diversi modelli di questa auto e diverse agenzie che permettono il noleggio. Cercheremo di fare un quadro generale dell’argomento in modo tale da fornire le informazioni di base.

Curiosità e caratteristiche

In America quest’auto ha come base Cadillac, Lincoln oppure Hummer. In Europa, invece, si trovano più spesso Jaguar, Audi e Mercedes-Benz. Il nome deriva dalla regione francese Limosino, in cui i pastori indossavano dei lunghi mantelli.

Non viene chiamata, però, in tutto il Mondo in questo modo. Pensate che in America viene chiamata più comunemente “stretch”, mentre in Germania il termine “limousine” viene usato per indicare tutte le berline e la limousine come la intendiamo noi è chiamata “stretch-limousine”.

I sedili sono fatti in pelle inseriti in legno pregiato, c’è un frigo-bar, tavolino, televisore, stereo e telefono. Non c’è dubbio che l’interno sia molto caratteristico e di lusso. La storia di quest’auto l’ha vista spesso appartenere a capi della mafia, ma adesso è diffusa l’idea di noleggiarla per party, addio al celibato o nubilato, compleanni o matrimoni.

Quanto costa noleggiare una limousine? Ecco tutte le informazioni

Dobbiamo fare una premessa: ogni agenzia ha i suoi prezzi, così come c’è una differenza tra i vari modelli di auto disponibili. Detto questo, in Italia per noleggiare una limousine per un’ora il costo medio è di 150 euro per una vettura base. Se si vuole la prestigiosa Hummer il prezzo sale a 250 euro.

Alcune agenzie, tuttavia, non permettono il noleggio per un’ora ma hanno un minimo di tre ore. Spesso le persone si rivolgono a queste agenzie per festeggiare in una particolare occasione, come un compleanno, un addio al nubilato, ecc..

Le serate, di solito, sono intese per un tempo di 6 ore. Un compleanno può costare dai 500 euro a salire. Si può arrivare ad un costo di 2.000 euro per il modello più accessoriato. Alcune hanno anche la piscina all’interno. Compresi nel prezzo, in genere, ci sono bottiglie di champagne o vini pregiati.