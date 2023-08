Dopo avere perso oltre il 4% alla chiusura del 24 agosto, la seduta del 25 agosto ha visto un rialzo di oltre il 4% per Iveco Group, le uniche azioni che tra le 100 più capitalizzate del Ftse Mib ad avere chiuso con una performance così importante. L’aspetto più interessante, però, è che sul titolo potrebbe essersi creata un’eccezionale occasione di acquisto con potenziale performance a doppia cifra.

Le raccomandazioni degli analisti

Le azioni Iveco Group sono molto apprezzate dagli analisti che hanno un giudizio medio Compra.

Anche dal punto di vista del prezzo obiettivo la situazione è molto buona. Come si vede dalla figura seguente, infatti, si oscilla da uno scenario di sopravvalutazione di circa il 7% a uno di sottovalutazione di oltre il 60%. In media, quindi, il prezzo obiettivo medio a un anno esprime una sottovalutazione di poco più del 30%.

La valutazione sulla base dei multipli di mercato

Le azioni Iveco Group sono molto interessante anche dal punto di vista della valutazione sulla base dei multipli di mercato. Come si vede dalla figura seguente, infatti, il rapporto prezzo su utili è inferiore a 10 e il rapporto prezzo su fatturato molto inferiore a 1. Anche il rapporto EV/EBITDA è su livelli che in assoluto indicano sottovalutazione per il titolo.

Le uniche azioni che tra le 100 più capitalizzate del Ftse Mib hanno guadagnato oltre il 4%: le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Iveco Group

Il titolo Iveco Group (MIL:IVG) ha chiuso la seduta del 25 agosto a quota 8,626 €, in rialzo del 4,18% rispetto alla seduta precedente.

Le quotazioni di questo titolo hanno dato vita a un movimento da manuale. Dopo che con un ribasso di oltre il 4% hanno toccato il punto di inversione con la massima probabilità di cambio di tendenza, hanno immediatamente reagito con un rialzo di oltre il 4%.

Potrebbero, quindi, essersi create le condizioni per una ripartenza al rialzo. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 8,968 €. In questo caso si potrebbe concretizzare un rialzo secondo lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata.

