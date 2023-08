La FED ha lasciato aperta la porta a nuovi rialzi dei tassi di interesse e molti tornano a preoccuparsi di una eventuale recessione alle porte. La nostra view rimane identica a quella dei mesi scorsi: atterraggio morbido dell’economia e non recessione. Al momento non abbiamo motivo di pensare e proiettare diversamente. Momento davvero nodale per i mercati azionari internazionali, e sono questi giorni davvero intensi per definire cosa potrebbe accadere non solo a settembre ma almeno fino al setup rosso del 30 novembre. Riteniamo che oggi e domani possano essere l’ultima chiamata a Wall Street per invertire al rialzo. Andiamo a spiegare il perchè.

La scadenza di fine mese

Più volte negli ultimi giorni abbiamo scritto che attenderemo ribassi di alcuni mesi se le chiusure di agosto saranno inferiori ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.705

Nasdaq C.

13.567

S&P500

4.385.

Proprio fra oggi e questo giovedì i prezzi decideranno quale futuro potrebbe avere prevalenza. Infatti, i prezzi attuali si aggirano intorno ai livelli spartiacque. Le prossime scadenze di setup saranno oggi e poi mercoledì.

Ultima chiamata a Wall Street per invertire al rialzo

La seduta di contrattazione del 25 agosto si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.346,90

Nasdaq C.

13.590,65

S&P500

4.405,71.

Nei giorni scorsi i prezzi si sono fermati in modo millimetrico su supporti importanti. Al momento tutte le medie a 200/400 e 600 settate dalle 4 ore in poi, sono orientate al rialzo e questo non è un segnale di burrasca all’orizzonte. Anzi sembrerebbe rasserenante. La situazione grafica sembra davvero indecisa e tutto potrebbe dipendere dai primi 4 giorni di questa settimana.

Nuove vendite con una chiusura giornaliera inferiore a:

Dow Jones

34.093

Nasdaq C.

13.462

S&P500

4.375.

Al momento gli obiettivi ribassisti sono ancora intatti:

Dow Jones

34.000/33.400

Nasdaq C.

13.300/12.800

S&P500

4.368/4.300.

Vedremo cosa accadrà e ci accoderemo come al solito agli eventi.

