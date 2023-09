Quanto costa mangiare una Margherita da Crazy Pizza di Flavio Briatore e qual è l’ingrediente più caro

Flavio Briatore è sicuramente uno dei più grandi manager italiani degli ultimi 50 anni. Dall’epopea Benetton, con i trionfi in Formula 1 e la scoperta di grandissimi campioni, fino al successo nell’intrattenimento e nel cibo, con i suoi locali glamour aperti in diversi angoli del mondo.

Non poteva mancare, tra le sue sfide, quella di portare il prodotto italiano per eccellenza, la pizza, a un livello superiore: il gourmet. Così, nel 2019 nasce il concetto di Crazy Pizza, nella città di Londra. Come spesso accade con Briatore, il successo è immediato.

Da lì l’apertura di altri locali, fino allo sbarco in Italia, nel 2022, prima a Roma e qualche settimana dopo a Milano. A oggi sono 7 i ristoranti con questo marchio, ma il progetto è di arrivare entro breve a raddoppiare il numero. Da Doha a Riad, passando per Porto Cervo per concludere con l’ultimo, a Kuwait City. Inevitabile portare Crazy Pizza in uno dei mercati più ricchi al mondo, quello arabo.

La mission

Servire in maniera unica ed eccellente quello che è il piatto italiano più amato del mondo. In questo modo si potrebbe sintetizzare la mission di Crazy Pizza. Quindi, non solo il prodotto in sé, di qualità, con le materie prime migliori, molte delle quali provenienti dall’Italia, ma anche l’atmosfera.

Musica, intrattenimento, servizio ricercato, accompagnamento di qualità, come la scelta dei vini. In più, locali progettati da un architetto come Michele Bönan, che mescola perfettamente l’antica tradizione fiorentina, la sua città natale, con la modernità.

Lusso, qualità e spettacolo, con lo Spinning Pizza Show, uno spettacolo realizzato da pizzaioli acrobati che intrattengono il pubblico con le loro evoluzioni durante la preparazione della pizza.

Quanto costa mangiare una Margherita da Crazy Pizza a Milano e Roma

Qual è il costo di tutto questo? E se volessimo toglierci lo sfizio di mangiare una semplice Margherita da Crazy Pizza, quanto potremmo spendere? Il conto è presto fatto.

La pizza più semplice e famosa del mondo, che prende il nome dalla regina d’Italia, costa 15,50. Spendendo un euro in meno, si potrebbe optare per una Pomodoro, ovvero la classica Marinara.

Sono le uniche due pizze sotto i 20 euro, per il resto i prezzi variano dai 23 ai 30, con il costo più alto che viene raggiunto da quella con il Pata Negra. Il pregiatissimo prosciutto crudo spagnolo, che, abbinato alla mozzarella di bufala, fa salire il prezzo della pizza fino a 67 euro.

Aggiungendo 4 euro di coperto e 4 di acqua, si arriverebbe a 23,50. Ecco, dunque, quanto costa mangiare una Margherita da Crazy Pizza a Milano e Roma.