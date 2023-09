Ecco perché Briatore è uno degli imprenditori più ricchi d’Italia: strategia da copiare per accumulare soldi e successo

Parlando di milionari nostrani, uno dei nomi di punta è a tutt’oggi Flavio Briatore, guru dell’imprenditoria a tutto tondo, che ha intrapreso mille attività di successo tra abbigliamento, Formula uno, locali notturni, i suoi investimenti davvero non si contano.

Chi, nell’ottica di accumulare un piccolo capitale, non pensa a volte di trarre ispirazione delle storie dei grandi imprenditori. In fondo, nulla è casuale. Vero che esiste la fortuna, e che anche i grandi uomini d’affari, sovente, consultano astri e oracoli. Tuttavia, può essere utile esaminare le vite di questi grandi milionari, anche al solo scopo di estrapolare un’idea vincente o compiere un ragionamento altro. Dunque, ecco perché Briatore è uno degli imprenditori più ricchi e famosi, non solo in Italia. In effetti, si stima che il suo patrimonio ammonterebbe a circa 185 milioni di dollari. A generare questo ingente profitto sono le sue numerose aziende e attività tra cui il Billionaire, Le pizze di papà Flavio, un marchio di vodka e anche una linea di moda. Ma come ha dato via, Briatore, al processo che gli ha permesso di diventare una persona così ricca e potente?

Ecco perché Briatore è uno degli imprenditori più ricchi d’Italia

Briatore non nasce da una famiglia particolarmente facoltosa, ma da una coppia di insegnanti. Ben presto, il giovane Flavio scalpita per allontanarsi dalla nativa Cuneo e approcciare nuovi orizzonti. Di temperamento irrequieto, il ragazzo inizia ben presto a lavorare nel campo assicurativo, ma mosso dalla volontà di ottenere sempre di più dalla vita. Questa sua tensione e questa sua attitudine a non essere mai completamente soddisfatto di sé, sono la molla che danno il via a un susseguirsi di successi.

I primi grandi successi e il denaro: scopre Michael Schumacher

Briatore inizia a viaggiare frequentemente tra Milano e gli USA, dove lavora per Benetton. Di lì a poco inizia a capire che la Formula uno, per lui poteva essere più che una passione, ma un vero e proprio business. Come? Inizialmente scoprendo talenti, tra cui, per dirne uno Michael Schumacher.

Va detto, il suo percorso non è sempre stato rose e fiori. Anzi, sono accaduti fatti che hanno permesso alle cronache, per lunghi periodi, di dipingerlo come una figura controversa. Infatti, già negli anni 80, resta coinvolto in un giro di bische clandestine riconducibile agli ambienti milanesi che frequentava. Per questo motivo, egli si è rifugiato per lunghi anni presso le Isole Vergini, nel Mar dei Caraibi.

Strategia da copiare a Briatore per accumulare soldi e successo

Un altra difficoltà incontrata da Briatore nel corso della sua carriera, è stato lo scandalo Crashgate, risalente al 2009. Il giovane pilota Nelson Piquet, appena licenziato dalla Renault, accusò Briatore e l’intero team di aver pianificato l’incidente che lo vide coinvolto a Singapore. Il milionario fu dunque allontanato dalla scuderia e radiato dalla FIA, salvo poi ottenere un ingente risarcimento dalla stessa, in seguito ad una sentenza pronunciata a suo favore in Cassazione. Qual è dunque la strategia da copiare a Flavio Briatore? Quella del ribaltamento. Briatore non ha avuto idee molto diverse da quelle di altre illustri colleghi, ma ha dimostrato un’attitudine rara. Ovvero, la capacità di rendere positive situazioni per lui assolutamente negative, dimostrando audacia ed elasticità mentale.