Occhio al portafogli perché sono tra le città europee più care per vivere e andare in vacanza

Quali sono le città più costose in Europa? Eccone 3 che ti faranno spendere molto. Se vuoi programmare una visita fai attenzione, perché affitti e costo della vita sono piuttosto alti. Vediamo di quali centri parliamo.

In Italia ci si lamenta spesso dei costi esagerati di prodotti e servizi e delle bollette costantemente in aumento. A volte si pensa di uscire dai confini e andare a vivere altrove. Ma facciamo attenzione, perché non tutte le destinazioni sono più economiche. In Europa, infatti, ci sono alcuni posti che potrebbero farci spendere un patrimonio per viverci. Seppur belli, avrebbero costi non sempre sostenibili per uno stipendio italiano. Tre città, in particolare, si rivelerebbero piuttosto dispendiose in termini economici: vediamo quali sono.

Occhio al portafogli perché sono tra le città europee che dilapidano il conto in banca

Una recente indagine del settimanale inglese The Economist avrebbe svelato le mete più costose. Se è vero che diversi centri dell’est garantirebbero un soggiorno alla portata, le città del centro-nord Europa non sarebbero altrettanto generose. Tre di queste si piazzerebbero nei primi cinque posti per dispendiosità.

La prima è uno dei maggiori centri elvetici, Zurigo. La città svizzera è un incanto per la vivacità e gli elementi naturali che la compongono. Tra le tipiche viuzze ci si imbatte in case con balconi fioriti e piazzette evocative. Purtroppo, però, i costi qui non sono propriamente bassi. Basti pensare che per affittare un appartamento con una camera da letto si spendono in media 2.573 euro al mese. Un pasto in un ristorante medio costerebbe sui 136 euro in due, mentre la benzina al litro supera i 2 euro.

Non fa risparmiare nemmeno la capitale danese

Fa un po’ meglio, anche se i costi restano elevati, Copenaghen. La città nordica si distingue per fascino culturale e storico. La Sirenetta di Andersen è oggetto di foto di turisti di tutto il Mondo, mentre Christiania vanta un’atmosfera unica. Chi amasse questo centro e volesse trasferirsi, però, sappia che la vita è cara. Un appartamento in centro città si affitta mediamente a 1.711 euro mensili. Le bollette basilari, come acqua e riscaldamento, superano i 200 euro al mese (locale di 85 mq). Una buona cena di coppia potrebbe costare oltre 100 euro.

Il Nord è caro, come certifica la Norvegia

Il rispetto verso l’ambente e lo sviluppo tecnologico rendono Oslo una meta per tutti. I musei, come quello della Galleria Nazionale, intrattengono gli amanti di storia e arte. Le gite in barca lungo i fiordi, invece, sono perfette per chi non resiste al fascino dei paesaggi naturali. Ma questi svaghi hanno un prezzo, che riguarda innanzitutto l’affitto di un locale di medio-piccole dimensioni (in media sui 1.230 euro mensili). Per abbonarsi ai trasporti, invece, si pagano al mese circa 77 euro. Non è economico nemmeno un pasto al ristorante o rifornire l’auto. Insomma, occhio al portafogli perché sono tra le città europee che, anche se intriganti, potrebbero alleggerirci decisamente le tasche.