Gli ingredienti del tiramisù di Iginio Massari e quanto costa fare a casa questo dessert irresistibile

Uno dei piaceri della vita sappiamo sia mangiare ciò che ci piace. Tra tanti cibi i dolci sono spesso il comfort food preferito. Possiamo comprare caramelle, biscotti, pasticcini e torte. Soprattutto il tiramisù si prepara volentieri a casa. Potremmo seguire una ricetta dello chef Massari. Scopriamo gli ingredienti e quanti soldi all’incirca spenderemo.

La golosità appartiene a molte persone adulte e non solo ai bambini. Entrare in una fornita pasticceria può essere uno sfizio saltuario o quotidiano. Monoporzioni, biscotti, pasticcini, torta alle mele, sbrisolona tentano molti. Pensiamo anche ai cannoli e alla cassata, dolci siciliani, oppure alla pastiera napoletana. Gli ingredienti di qualità distinguono un buon prodotto e spesso si riflette l’uso nel prezzo finale.

Un maestro pasticcere molto noto

Uno chef pasticcere italiano stimato e conosciuto è Iginio Massari. La sua formazione inizia in Svizzera per proseguire in Italia, dove apre a Brescia la sua prima pasticceria. Nel corso degli anni raffina le sue produzioni e inaugura i suoi negozi in molte città. Volto noto al pubblico per aver partecipato a tanti programmi tv, Massari ha scritto anche dei libri.

Al maestro piace condividere qualche ricetta, come quella che segue del suo tiramisù. Daremo gli ingredienti anche dei biscotti, ma per comodità e velocità potremmo usare quelli confezionati.

Gli ingredienti dei savoiardi per 6 persone sono:

170 g di tuorli;

150 g di albumi

un baccello di vaniglia;

150 g di zucchero;

30 g di fecola di patate;

50 g di farina 00.

Ecco gli ingredienti del tiramisù di Iginio Massari e quanto costa comprarli

Scopriamo ora gli ingredienti per la crema pasticcera:

100 g di tuorli;

100 g di zucchero;

un baccello di vaniglia;

scorza di mezzo limone;

25 g di amido di mais;

250 ml di latte intero.

Per la bagna facciamo uno sciroppo con mezzo bicchiere d’acqua calda e 100 g di zucchero. Poi uniamo100 ml di caffè.

Occorreranno poi 400 g di mascarpone, 400 ml di panna fresca, 6 g di gelatina in polvere sciolta in un cucchiaio di acqua calda. Cacao e del cioccolato fondente si usano per decorare il tiramisù.

Il costo approssimativo di questo dolce fatto in casa si aggirerebbe sui 18,00 euro. Ci siamo basati sui prezzi medi di noti supermercati e discount e su quelli riportati dal Ministero delle imprese e del Made in Italy. La cifra si riferisce ai prodotti acquistati in confezioni normali. Riferendoci solo alle dosi, il costo diminuirebbe. Questo dolce ci costerebbe 11,00 euro circa.

Indicazioni per la preparazione del dolce

Ora che sappiamo gli ingredienti del tiramisù di Iginio Massari e quanto costa vediamo come procedere.

In un pentolino a bagnomaria mettere il latte, un po’ di scorza grattugiata di limone, i semi di vaniglia e portiamo a ebollizione. Intanto in una ciotola mescoliamo zucchero e amido e aggiungiamo i tuorli. Usiamo la frusta e poi versiamo un po’ di latte caldo. Sbattiamo la crema e uniamo il resto del latte. Continuando a mescolare, mettiamola nel pentolino a bagnomaria fino ad addensarla. Versiamola poi in una ciotola raffreddata nel freezer e giriamo con il frustino. Mettiamo in frigorifero e prepariamo la crema al mascarpone da unire alla crema pasticcera e alla gelatina. Non resta che inzuppare i savoiardi e assemblare il tiramisù.