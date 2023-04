Il segreto per spaghetti aglio olio e peperoncino cremosissimi, preparali come fa Chef Cannavacciuolo

Il segreto per spaghetti aglio olio e peperoncino cremosissimi, falli come Chef Cannavacciuolo - da Instagram

Vuoi dare nuova linfa ad un piatto della tradizione? Prova con la ricetta consigliata da Chef Cannavacciuolo. Spendi poco e mangi un primo piatto sfiziosissimo.

Antonino Cannavacciuolo è certamente un personaggio televisivo che ha conquistato tantissimi italiani. La sua spontaneità e l’aria da ‘’gigante buono’’ sono entrati nel cuore del pubblico di programmi come Cucine da Incubo e Masterchef.

Ancora prima di essere ciò è però un grande chef, un vero e proprio orgoglio dell’arte culinaria italiana. Proprio per questo si può prendere spunto da lui per preparare ricette semplici e genuine ma anche innovative. Un esempio ne è la versione degli spaghetti aglio, olio e peperoncino creata dallo chef Cannavacciuolo, che l’ha diffusa in favore di chiunque voglia provare a innovare questo piatto della tradizione.

Il segreto per spaghetti aglio olio e peperoncino cremosissimi: ecco come li fa lo Chef Antonio Cannavacciuolo

Questa ricetta è una rivisitazione di una pietanza che molti preparano quando non hanno tanta voglia di cucinare. Cosa aggiunge Chef Cannavacciuolo per renderli dargli più sapore? La risposta è semplice: prepara una cremina a base di aglio e una a base di tuorlo d’uovo.

Il procedimento

Metti due spicchi di aglio in 200 ml di latte e lasciali riposare per un’intera notte. In seguito, fai bollire l’aglio al suo interno e risciacqualo. Togligli l’anima con l’aiuto di un coltello e frullarlo. Ecco pronta la crema all’aglio ma, come ti abbiamo anticipato, non è l’unica che ti servirà.

Quindi prendi una ciotola e versa al suo interno due tuorli d’uovo. Sbattili energicamente e mischiali assieme a del latte riscaldato. Sbatti fino ad ottenere una crema.

In una padella prepara il condimento con olio, aglio senza anima, prezzemolo e peperoncino. A parte fai invece bollire la pasta. Infine, mischia la crema d’aglio e la crema ottenuta con l’uovo. Dunque, scola la pasta e mantecala sia con questo composto che con il condimento preparato in precedenza. Ecco il segreto per spaghetti aglio olio e peperoncino cremosissimi.

Si tratta di un modo per innovare un piatto della tradizione e dargli nuova linfa. Non si tratta però dell’unico, siccome con l’aggiunta di un semplice ingrediente puoi crearne un’altra variante. In cucina la fantasia conta molto. Infatti, esistono tante versioni di ogni singolo piatto, inclusa questa creata da Chef Cannavacciuolo e che tutti possono provare a preparare.

Lettura consigliata

Addio skinny, ormai sono questi i jeans più desiderati per la primavera da portare come fa Veronica Ferraro