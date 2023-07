Quanto lasciare di mancia al ristorante in Italia e all’estero per non fare una magra figura

Lasciare la mancia al ristorante per i camerieri, in Italia, è a discrezione del cliente. Cosa dice, però, il Galateo in merito alle mance? Negli altri Paesi come bisogna comportarsi se siamo in vacanza?

La questione è abbastanza spinosa e occorre prendere in considerazione due aspetti:

il Galateo;

Il coperto.

La prassi anglosassone è diversa così come quella orientale ma scendiamo nel dettaglio e vediamo come comportarci caso per caso.

Quanto lasciare di mancia al ristorante in Italia e all’estero: dal bon ton al coperto

Per quanto riguarda il bon ton moderno la mancia è considerata una buona pratica e l’importo si aggirerebbe attorno al 10% del conto. Molti sostengono che avendo in Italia, già, l’aggiunta del coperto, la mancia sia compresa in questo importo. Se siamo soddisfatti del servizio è consigliabile lasciare la mancia direttamente al cameriere o elargire negli appositi contenitori che vengono esposti vicino alla cassa. Per quanto riguarda le pizzerie e i fast-food è sicuramente più raro che vengano lasciate mance. In hotel la prassi sarebbe quella di lasciare la mancia a:

facchino ;

; personale della pulizia delle camere ;

; camerieri.

Esperti di bon ton ci raccomandano di lasciare la cifra individualmente oppure alla reception per un importo del 15% del conto.

I camerieri però non dovranno richiedere la mancia perché oltre ad essere un comportamento maleducato, è anche vietato dal Contratto Collettivo Nazionale. Addirittura secondo il CCN sarebbe vietato accettarle ma questa regola è ormai desueta.

Negli Stati Uniti si lascia la mancia?

Abbiamo interpellato il gruppo Facebook dei nostri connazionali residenti in USA e ci hanno raccontato come comportarci onde evitare brutte figure quando viaggiamo negli Stati Uniti. Alcuni concittadini spiegano che in USA i camerieri vengono retribuiti con il salario minimo federale e le mance sono parte integrante del reddito mensile. Gli importi sono molto più alti rispetto al nostro 10% ma questo si giustifica proprio con la differenza di stipendio.

Secondo un utente che vive in Texas lasciare il 15% equivarrebbe ad un servizio che non abbiamo gradito, il 18-20% sarebbe lo standard mentre il 25% corrisponderebbe alla soddisfazione del cliente. Non solo al ristorante però, i nostri connazionali negli Stati Uniti ci mettono in guardia che la mancia del 20% è pressoché obbligatoria e di prassi anche per parrucchieri, estetiste o baristi. Dobbiamo però badare che in taluni casi (quando cioè i commensali sono da 4 in su) la mancia è, spesso, già calcolata nel conto. Un utente dal Canada, invece, ci informa che le mance sono comprese fra il 15 ed il 18%.

E in Sud America o in Giappone?

La prassi orientale in merito alle mance è leggermente diversa. In Giappone, ad esempio viene considerata offensiva per chi sta svolgendo il proprio lavoro. In Sud America, la mancia è una prassi ma non superiore al 10%.

E in Francia ed in Germania?

Secondo un sondaggio un sondaggio de “L’Hôtellerie Restauration-CHD Expert” del 2016, 4 francesi su 10 lasciano la mancia al ristorante. Come in Italia però si tratta di una prassi elegante e di bon ton perché dal 1987, un decreto specifica che nel conto del ristorante deve comparire la voce “ servizio incluso”. Mentre in Germania la mancia è consigliata (10% del conto) in Austria è obbligatoria ed è lo stesso cameriere ad indicare l’importo. Lasciateci le vostre opinioni, commentando quanto lasciare di mancia al ristorante in Italia e all’estero.