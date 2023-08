Quanto costa pranzare o cenare da Cannavacciuolo a Villa Crespi? Ecco i prezzi dei menù e non solo

Hai mai pensato di concederti un pranzo o una cena a Villa Crespi? Scopriamo quali sono i prezzi del ristorante dello Chef Antonino Cannavacciuolo.

Prima o poi potresti avere il desiderio di provare ad assaggiare una cucina gourmet, un po’ più complessa e ricercata della norma. Villa Crespi a Orta San Giulio potrebbe essere il posto giusto.

Si tratta del ristorante di Chef Antonino Cannavacciuolo, famoso non solo per i riconoscimenti ottenuti nella sua carriera ma anche per la sua partecipazione come giudice a MasterChef e per aver condotto l’edizione italiana di Hell’s Kitchen.

Ti sveliamo quanto costa pranzare o cenare da Cannavacciuolo a Villa Crespi e tutte le alternative che hai a disposizione.

La location

Un pranzo o una cena a Villa Crespi non sono alla portata di chiunque. Sono però un’esperienza gastronomica che potrebbe valerne la pena sperimentare almeno una volta nella vita.

Ciò vale non solo per la qualità del cibo offerto ma anche per la location unica. Infatti Villa Crespi si trova nella splendida cornice del Lago d’Orta.

Quanto costa pranzare o cenare da Cannavacciuolo a Villa Crespi?

Generalmente chi va a mangiare Villa Crespi sceglie uno dei due menù degustazione messi a disposizione. Uno si chiama “Itinerario dal sud al nord Italia” e costa 260 euro a persona. L’altro menù si chiama ‘’Mettici l’anima’’ e costa 290 euro a persona. Tutto questo escludendo le bevande e quindi anche i vini. Con l’aggiunta di questi ultimi i prezzi lievitano molto e raggiungono rispettivamente i 465 e i 525 euro a persona. Pagando 30 euro in più a persona puoi anche richiedere una selezione di formaggi.

E se invece volessi ordinare alla carta? In questo caso potrai scegliere di mangiare anche alcuni dei piatti più famosi e apprezzati dello Chef.

Tra questi ci sono la spalla di agnello glassata alle spezie, dal costo di 120 euro, e il tonno vitello tonnato a 70 euro. Altrimenti, potresti optare per un primo piatto, il cui costo va dai 60 ai 70 euro a seconda della scelta. Il meno costoso tra quelli proposti è il cappellaccio alla genovese.

Infine, potresti valutare l’aggiunta di un dessert, che verrebbe a costare 30 euro. Tra questi puoi anche optare per la pastiera, dolce tipico della Campania, regione da cui lo Chef proviene.

