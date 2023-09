Quanto costa l’iconica borsa Alma di Louis Vuitton? Ecco l’incredibile prezzo e dove acquistarla per risparmiare

Quanto costa l'iconica borsa Alma di Louis Vuitton e come risparmiare se la si vuole comprare - Foto da pexels.com

Louis Vuitton è uno dei marchi più noti e costosi al mondo. Ecco il prezzo di una delle sue borse più iconiche.

Spesso cerchiamo di mettere da parte dei risparmi e investire sui mercati azionari anche per concederci degli sfizi. Tra questi c’è anche comprare abiti o accessori costosi, una vera e propria gratificazione per molte persone.

Tuttavia, i marchi di alta moda sono accessibili per le tasche di pochissimi. Eppure è indubbio che attirino curiosità e in molti sognano di avere, prima o poi, la disponibilità di una borsa firmata Prada o Louis Vuitton.

Uno dei modelli più iconici di quest’ultimo marchio è la borsa Alma. Ne esistono diversi modelli, tutti caratterizzati dal doppio manico corto e dalla doppia cerniera. La fama della borsa ha spinto il marchio a dedicarle persino un portachiavi, dal costo di 390 euro.

Svelato quanto costa l’iconica borsa Alma di Louis Vuitton

Quindi, rispondiamo a questa domanda. La borsa Alma meno costosa attualmente disponibile sul sito ufficiale è Alma BB al prezzo di 1.500 euro.

La più costosa, invece, è Alma GM dal prezzo di 5.500 euro. Per il resto, ne troviamo di diversi prezzi: a 1.800 euro o persino a 2.800.

Insomma, dipende dal modello che si ha intenzione di acquistare. Certamente, come avevamo anticipato, non sono alla portata di tutte le tasche. Ecco quanto costa l’iconica borsa Alma di Louis Vuitton. Esiste un modo per risparmiare? Scopriamolo.

Come risparmiare per comprare una borsa anche di Gucci, Versace e tanti altri marchi

Un modo per risparmiare è comprare una borsa di seconda mano. Assicurati, però, che abbia il certificato onde evitare di incappare in contraffazioni. Il costo di una Alma usata può andare dai 390 ai 1.500 euro a seconda del modello. Alcuni siti su cui puoi trovarne sono Vinted, Vestiaire Collective o eBay.

I primi due si occupano nello specifico della compravendita di vestiti già usati, mentre il terzo è più generalista. Spesso le borse sono in ottime condizioni e quindi acquistarle anche solo alla metà del prezzo originale è un vero e proprio affare.

