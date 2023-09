Il letto può diventare un bellissimo e comodo divano col trucco geniale che fa risparmiare un mucchio di soldi

C’è un trucco geniale per trasformare il letto in un divano a costo zero e risparmiare spazio e soldi. Ti basteranno pochi semplici passaggi e un po’ di fantasia.

Vivere in un piccolissimo appartamento può essere una sfida, soprattutto quando si tratta di arredare lo spazio. Spesso si deve scegliere tra avere un letto o un divano, e la soluzione più comune è optare per un divano-letto. Purtroppo il divano letto non è sempre confortevole e pratico. Ma c’è un modo per avere sia un letto che un divano senza dover comprare nulla di nuovo. Basta trasformare un letto singolo o a una piazza e mezzo, in un divano con un trucco geniale che farà risparmiare spazio e soldi. Questa soluzione può essere vincente per chi vive in un monolocale, ma anche per una famiglia che vive in un bilocale e con un figlio. I genitori dormono in camera e il figlio nel letto in soggiorno, che al mattino si trasforma in divano.

Il letto può diventare un bellissimo divano con questi semplici accorgimenti

Per trasformare il tuo letto in un divano ti basteranno pochi semplici passaggi e un po’ di fantasia. Innanzitutto, devi posizionare il letto contro una parete, preferibilmente in una zona della stanza che non sia troppo trafficata. Poi, devi coprire il materasso con una coperta o una fodera che sia abbastanza grande da coprire anche i bordi del letto. Puoi scegliere il colore e la fantasia che preferisci, purché si intonino con il resto dell’arredamento.

Infine, devi aggiungere dei cuscini sul lato del letto che fa da schienale del divano. Puoi usare i cuscini del letto stesso o comprarne di nuovi, magari di diverse dimensioni e forme per creare un effetto più accogliente e originale. In questo modo il tuo letto si è trasformato in un vero divano, molto più comodo e pratico di un divano-letto.

I vantaggi di usarlo come divano

Usare un letto invece di un divano-letto ha molti vantaggi, sia dal punto di vista economico che estetico. Innanzitutto, ti permette di risparmiare i soldi che avresti dovuto spendere per comprare un divano-letto. Questo spesso ha una qualità inferiore rispetto a un vero letto e non garantisce la notte lo stesso confort. Per avere prestazioni simili a quelle di un letto a volte occorre spendere anche il doppio rispetto a un letto.

Un letto a una piazza, ma anche a una piazza e mezzo, permette di sfruttare al meglio lo spazio dell’ambiente in cui si trova. Inoltre si eviterebbe la noiosa incombenza di dover aprire e chiudere il divano-letto ogni volta che si vuole dormire. Invece, col letto basta un copriletto dai colori e le fantasie che più ti piacciono, ed ecco apparire un accogliente divano.

Trasformare la nostra piccola casa nell’ambiente dei nostri sogni

Hai scoperto che il letto può diventare comodo divano a costo zero e può sostituire un divano-letto che può costare molto. Ti basta seguire questi semplici passaggi e usare la tua creatività per creare il tuo divano personalizzato. A volte bastano alcuni piccoli trucchi per trasformare casa nell’appartamento dei tuoi sogni spendendo pochissimo!