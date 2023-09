Sai quanto spendi per l’acqua in bottiglia? Ecco le 3 marche che costano meno e con un buon residuo fisso

Avere a che fare con gli aumenti dei prezzi non è semplice per le famiglie italiane. Per questo, di seguito ti consigliamo 3 marche di acqua buone ed economiche, con cui potrai far quadrare il tuo bilancio familiare.

Per molte persone, fare la spesa non è mai un’attività da svolgere a cuor leggero. Tanti arrivano al supermercato a caccia delle ultime offerte, altri fanno il conto già mentre girano tra gli scaffali, e molti altri ancora prendono solo i prodotti di prima marca. Insomma, per far quadrare il bilancio familiare si fanno i salti mortali, causa inflazione dei prezzi.

In generale, ciò per cui bisogna fare maggiore attenzione sono i beni di prima necessità. Stiamo ovviamente parlando della merce di cui non possiamo fare a meno, quella che, ogni volta che andiamo al supermercato, mettiamo nel carrello. Tra queste, naturalmente, c’è anche l’acqua. Chi non ha a casa il depuratore in cucina o non ha la fortuna di avere una “casa dell’acqua” vicino alla propria abitazione, dovrà per forza acquistare l’acqua in bottiglia. E, diciamolo, le casse d’acqua sono una delle spese fisse che pesano maggiormente sul totale finale. In questi casi, quindi, qual è la soluzione per spendere meno? Basta fare un po’ d’attenzione, informarsi e scegliere le marche col miglior rapporto qualità/prezzo. Come, ad esempio, le 3 che nomineremo nelle prossime righe.

Sai quanto spendi per l’acqua in bottiglia? Sicuramente di più se non compri l’acqua di queste 3 marche

Partiamo da una specifica. Per “residuo fisso” si intende la quantità di sali minerali presenti nell’acqua. In base a questo valore, le acque si classificano in acque ricche di sali, minerali, oligominerali e minimamente mineralizzate. Quest’ultimo gruppo riguarda le acque col residuo fisso più basso, inferiore ai 50 mg per litro.

L’acqua Sant’Anna, ad esempio, è una di quelle col minor residuo fisso. Quella della sorgente Rebruant, nello specifico, è di 22 mg per litro. Quest’acqua costa 0,29 euro per litro.

Il prezzo varia anche in base alle confezioni

La seconda marca di cui andremo a parlare è senza dubbio Lauretana. Nel caso specifico di quest’acqua, il residuo fisso è ancora più basso, poichè si attesta intorno ai 14 mg/l. In tal senso, l’acqua Lauretana costa 0,45 al litro, nelle bottiglie di plastica. Nelle bottiglie di vetro, ovviamente, il prezzo sale.

Infine non dimentichiamo anche l’acqua Monviso, disponibile da Carrefour, che ha un ottimo rapporto basso residuo fisso/prezzo. Costa 0,25 al litro, per 22,6 mg di residuo fisso al litro. Sai quanto spendi per l’acqua in bottiglia se segui questi consigli, e saprai sempre che bevanda porterai sulla tua tavola.

(n.d.r. Trattasi di servizio di informazione gratuito al servizio dei Lettori. Non esiste alcun rapporto fra la Testata e le aziende indicate.)