Quanto costa il vino dei Take That, la storica band che tornerà in Italia con un tour nel 2024: biglietti a partire da 49,45 €

I Take That sono tornati con un nuovo singolo che verrà presentato il 24 novembre in Italia. Il tour del 2024 prevede 4 date in Italia: Trani, Bologna, Roma e Marostica ma cosa hanno fatto i membri della band negli ultimi anni dopo lo scioglimento del gruppo? Si sono dati al vino, o meglio, Gary Barlow è diventato imprenditore vinicolo e Robbie Williams ha registrato un marchio di vini e liquori. Scopriamo di più!

Nel video di “Back for Good” del 1995 li avevamo lasciati tutti fradici e sgocciolanti che nemmeno la tempesta Ciaran li avrebbe inzuppati tanto; a breve fece seguito lo scioglimento della boy band che adunava folle di ragazzine sognanti e urlanti. Quasi tutti i membri hanno, poi, tentato carriere da solisti ma solo Robbie Williams è riuscito effettivamente ad affermarsi nel panorama del pop mondiale. Ora li ritroviamo a distanza di più di vent’anni in formazione ridotta (3 su 5) con un tour che si preannuncia sold out. Di certo Gary Barlow, Howard Donald e il biondino Mark Owen potranno festeggiare il gran ritorno stappando una bottiglia dei vini prodotti da Barlow. Ecco dove e quali vini produce e quanto costano.

Gary Barlow e Robbie Williams: ecco quanto costa il vino dei Take That

Gary Barlow, il cantautore dei Take That, è diventato un imprenditore vinicolo di successo. Il pianista ha presentato una linea di vini biologici che sta riscuotendo molto successo Oltremanica. La terra di produzione scelta è quella del Sud Africa, terra particolarmente vocata alla viticoltura e della Spagna. I vini di Barlow vengono prodotti e distribuiti dalla Benchmark Drinks. Questa partnership ha probabilmente contribuito alla crescita davvero importante del marchio che si attesta su una percentuale del 140% all’anno. Quali sono i vini prodotti dal biondo cantante della band? Molto apprezzato è, ad esempio, il bianco Sauvignon Blanc, vino fresco e con acidità equilibrata. Viene consigliato un abbinamento con l’italianissima insalata caprese. Prezzo: 9 £ (sterline) ossia 10,33 €. Il Fard Sauvignon è un rosato ottenuto con prevalenza di uve Savignon ed una piccola aggiunta di Grenache che regala un profumo elegantemente fruttato. Il prezzo è di 8 £ ovvero circa 9,2 €. Per il suo rosso, Barlow ha scelto la terra di Castiglia con un blend 50/50 di uve Tempranillo (autoctone spagnole) e Sirah. Anche in questo caso il prezzo è di 8 Sterline. Un altro ex membro della band ha deciso di entrare nel mondo vitivinicolo, Robbie Williams, sebbene abbia trascorsi di alcolismo. Nel dicembre 2022 ha registrato il marchio Rude Rise che dovrebbe commercializzare beverage di vario tipo dal vino agli alcolici. Attendiamo novità sul nuovo business.

E il biglietto per i concerti 2024 dei Take That?

La Reunion, sebbene parziale, ha suscitato grande clamore e sul portale Ticketone.it è già possibile conoscere ed acquistare i biglietti per le date italiane del tour. L’evento di Marostica si terrà il 7 Luglio 2024 e i biglietti costano dalle 79,50 € della poltronissima alle 49,50 € della poltrona laterale. L’8 Luglio sarà la volta di Roma: il biglietto in tribuna è di 49,45 €, mentre 69 € si spende per un posto in tribuna mediana. Il 10 Luglio i Take That animeranno Piazza Duomo a Trani e un posto in piedi avrà un prezzo fisso di 69 €. L’ultima data italiana della band inglese sarà l’11 Luglio al Sequoie Music Park di Bologna. Prezzo biglietto 58,65 €.

Ecco dunque quanto costa il vino dei Take That.

