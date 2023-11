Quali sono i profumi migliori del 2023 e dove trovarli scontati: le fragranze per lui e per lei

Sono stati decretati i profumi migliori dell’anno 2023, queste fragranze per lui e per lei davvero eccezionali. Vediamo quali sono e quanto costano.

Spesso viene sottovalutato ma il profumo è un accessorio di bellezza indispensabile per ogni donna e ogni uomo. Un mezzo di seduzione che ha la capacità di esprimere la nostra personalità.

Legnosi, agrumati, floreali, ecc. Ogni persona sceglie la fragranza in base ai propri gusti personali e le occasioni d’uso.

Lasciare la scia

Forse non lo sai, ma mettere il profumo in alcuni punti strategici del corpo ne esalta le sfumature e permette di creare “l’effetto scia”.

Non è necessario utilizzare tantissimo prodotto, ma spruzza il profumo lì dove l’epidermide tende ad essere più calda e dove pulsa maggiormente il sangue. Ad esempio, il collo e la nuca sono i punti perfetti.

Non dimenticare i polsi, una zona classica. Ma attenzione, non sfregarli o rischierai di diminuire la persistenza del profumo.

Ma lo sai che anche il dietro delle orecchie, il retro delle ginocchia e la piega interna dei gomiti sono punti ideali per applicare la tua fragranza preferita?

Per lasciare la scia, molte donne spruzzano il profumo anche sui capelli. Ma attenzione a non esagerare, potresti rovinarli e sfibrarli. Per i capelli meglio scegliere un’acqua profumata.

Quali sono i profumi migliori del 2023 e dove trovarli a meno di 70 euro

Manca poco più di un mese all’arrivo del Natale e regalare un profumo potrebbe essere una buona idea.

Ci sono due fragranze (una femminile e l’altra maschile), in particolare, che si sono aggiudicate il premio come miglior profumo dell’anno 2023.

Parliamo di Musc Noir Rose, l’eau de parfum del brand Narciso Rodriguez. Una fragranza delicata ma ammaliante. Un profumo floreale ambrato meraviglioso, con note di bergamotto, tuberosa, cuore di muschio e vaniglia.

Narciso Rodriguez for her Musc Noir Rose è una fragranza femminile che, come si legge nella pagina del sito internet del brand, contiene l’89% di ingredienti di origine naturale.

L’azienda propone 3 formati (30 ml, 50 ml, 100 ml). Ma quanto costa? Ad esempio, il sito Pinalli ci propone il formato da 30 ml a 57,60 euro.

Anche il famosissimo Armani Code Parfum si è aggiudicato il premio. Una fragranza maschile dal packaging essenziale ma elegante e ricercato.

Un profumo forte ma sensibile, sensuale e aromatico. Giorgio Armani propone 4 formati (50 ml, 75 ml, 125 ml, 150 ml). I prezzi (come si evince dal sito) partono da 96 euro e fino a 143 euro. Douglas, invece, propone il formato da 50 ml ad un prezzo di 67,99 euro.

Ecco, quindi, quali sono i profumi migliori del 2023 e dove trovarli scontati.