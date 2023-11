Le scarpe dell’inverno sono comode e calde perfette per tutte le età 

Non solo anfibi o stivali perché sono altre le scarpe più comode e interessanti per il periodo autunno/inverno 2023/2024. Il grande ritorno sulle scene dello street style degli UGG.

L’inverno sta per arrivare, in molte regioni italiane le temperature si sono abbassate molto. Questo ha portato molte persone a tirare fuori capi e calzature invernali. Giacche, cappotti ma anche stivali e stivaletti. Quindi, per quest’anno diciamo arrivederci ai sandali perché è ora di tirare fuori le scarpe più di moda del periodo. Molti potrebbero pensare, sbagliando, alle sneakers o si combact boots. Perché sbagliando? Perché le scarpe più di tendenza per la stagione fredda 2023/2024 sono le più amate e odiate di sempre.

Si sta scrivendo degli UGG boots, poche scarpe sono state detestate ma anche amate come gli UGG nella storia delle calzature. Comodi e, alcuni modelli, anche impermeabili sanno rendere l’inverno un vero piacere. Eppure, nel corso degli anni sono stati paragonati a pantofole, agli stivali di Goku e, in genere, a calzature da evitare. Niente di più sbagliato. Sono scarpe che si adattano bene a stili e ad outfit diversi. Oggi si vedrà nel dettaglio come abbinare gli UGG e quali modelli scegliere a seconda della propria fisicità e delle proprie esigenze.

Le scarpe dell’inverno sono comode e calde

Gli UGG potranno essere indossati in modi davvero innovativi e diversi tra loro. Dai look casuali a quelli sportivi potranno essere ideali anche per il lavoro o per il tempo libero. In molte, poi, amano utilizzarli la sera per un’uscita informale con gli amici. Si potranno abbinare in maniera diversa con un paio di jeans a zampa o wide leg. Un abbinamento interessante che saprà rendere gli UGG delle calzature davvero gettonate. Ottimi anche con il cappotto come ci insegnano Belen Rodriguez e Chiara Ferragni. Gli UGG, poi, si potranno tranquillamente indossare anche con vestitini e gonne abbinati a spessi collant neri ma anche chiari o colorati come vuole la moda 2024. Andiamo a vedere, adesso, quali sono gli UGG da scegliere per essere comode tutto l’inverno.

Quali scegliere

Ci sono, da un lato, gli UGG mini platform a circa 200 euro. Sempre platform, poi, abbiamo gli ultra mini a circa 180 euro. Per chi non ama il platform potrà scegliere i classici UGG mini a circa 190 euro. Particolari ma molto interessanti gli UGG Tazz a circa 200 euro o i tasman a circa 125 euro. Quindi, le scarpe dell’inverno sono comode e calde, davvero ideali anche a 50 e 60 anni.

