Compri casa in Trentino con 159.000 € e recuperi le rate del mutuo aprendo un Bed & Breakfast

Cerchi un’opportunità per cambiare vita? Adori l’aria pura delle montagne del Trentino e vorresti trasferirti? Ecco qualche idea da cui trarre spunto.

In Trentino l’industria del turismo è florida e non accenna a battute d’arresto. Le montagne, i laghi, le settimane bianche sono attrazioni che hanno reso il Trentino una terra idilliaca nell’immaginario di molti. Se stai pensando di dare una svolta alla tua vita e trasferirti dovrai mettere in conto che i prezzi delle case e degli appartamenti sono molto alti ma si possono trovare anche delle occasioni. Inoltre se vuoi recuperare parte della rata del mutuo allora potresti valutare di aprire un Bed & Breakfast. Vediamo in concreto cosa occorre fare per aprire un B&B, i requisiti e qualche esempio di appartamento o casa ideale per realizzare questo progetto.

Compri casa in Trentino con 159.000 € e recuperi le rate del mutuo: ecco i requisiti per aprire un Bed &Breakfast

Il B&B è un’opportunità per ricavare un reddito extra offrendo come alloggio una o più camere della propria abitazione a turisti occupandosi delle pulizie della stanza e preparando la prima colazione. In questo caso non vi è attività imprenditoriale ma è un’offerta di ospitalità di tipo saltuario gestita con il solo aiuto dei familiari. Vediamo i requisiti necessari:

il gestore del B&B deve avere la residenza nell’edificio. La Provincia Autonoma di Trento consente che vi si prenda anche solo il domicilio a patto che il gestore risieda nei confini della Provincia e che l’attività sia svolta almeno per 60 giorni nell’arco di un anno;

le stanze adibite all’accoglienza degli ospiti non devono essere più di 4;

tali stanze devono soddisfare i requisiti igienico sanitari e di sicurezza previsti dalla legge e dai regolamenti comunali per l’abitabilità.

Come si apre un B&B: procedura

Occorre scaricare la modulistica per la SCIA ossia la Segnalazione Certificata di Inizio Attivita dal sito comunitrentini.it e una volta compilata va consegnata o a mano o per via tematica all’ufficio SUAP del municipio dove è collocato il B&B. Per compilare la SCIA occorre allegare:

un copia del documento d’identità o nel caso di cittadini extracomunitari occorrerà la copia del permesso di soggiorno;

copia dell’avvenuto pagamento dei diritti d’istruttoria.

Per la prima colazione si possono somministrare cibi confezionati oppure cibi fatti in casa come torte e crostate. In questo caso però occorrerà frequentare un corso di formazione per la manipolazione degli alimenti ovvero H.A.C.C.P. e l’attestato andrà allegato alla SCIA. Vi è poi l’obbligo di comunicare agli ospiti che possono sporgere reclamo al Comune competente se riscontrano carenze di igiene.

Si aggiungono poi degli obblighi informativi che riguardano gli ospiti:

i dati degli alloggiati vanno comunicati per via telematica alle Autorità di Pubblica Sicurezza;

inserire gli arrivi e le partenze sul Sistema Turistico Provinciale a fini statistici.

È inoltre obbligatorio versare con Pagosemplice gli importi delle tasse di soggiorno.

L’amministrazione ha tempo 60 giorni per avviare un’istruttoria ed eventualmente bloccare l’esercizio dell’attività. Il silenzio dell’amministrazione comporta l’approvazione della domanda (silenzio assenso).

Alcune occasioni di case in Trentino a meno di 159.000

In centro a Castello Tesino, nel Trentino orientale, troviamo una vera occasione. Nell’inserzione online si riporta la possibilità acquistare a 89.000 € un appartamento con 3 camere da letto disposto su due livelli direttamente in centro Paese, sopra all’ufficio postale. L’appartamento va ristrutturato ma si può usufruire delle agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni.

Inoltre 2 stanze potrebbero essere adibite ad alloggio in B&B trovandosi ai pieni del Gruppo Lagorai. Sempre a Castello Tesino si può acquistare un appartamento in ottimo stato di 100 mq disposto su tre livelli. Sul sito idealista.it il prezzo è di 110.000 € e si compone di soggiorno, cucina, due bagni, ufficio, due camere e studenti. Poco distante dal Lago di Garda nella splendida cittadina di Dro in località Isoletta viene venduto un ampio open space sottotetto al grezzo a 90.000 €. La superficie è di 140 mq, è completamente personalizzabile ma va effettuata la pratica per il cambio della destinazione d’uso. La predisposizione alle utenze è già presente. Anche in questo caso calcolando lavori per 70.000 € si può realizzare un appartamento con 3 camere adibendone 2 a B&B.

Ecco dunque che se compri casa in Trentino con 159.000 € e recuperi le rate del mutuo aprendo un Bed & Breakfast, potrai realmente dare una svolta radicale alla tua vita.

