Quanto costa il panettone artigianale di Sal de Riso? Ecco i prezzi e chi è il pasticcere dell’anno 2010

I dolci di Salvatore de Riso sono probabilmente tra i più buoni in circolazione. Ma quanto costa il suo celebre panettone, che potrebbe andare a ruba il prossimo Natale? Vediamo il prezzo.

Ora che ci si sta avvicinando al Natale, si pensa a cosa acquistare per le feste. Tra i dolci tipici non manca di certo il panettone. Sugli scaffali e in pasticceria lo troviamo ormai in diverse salse, oltre al classico della tradizione. Il prodotto artigianale è quello più apprezzato e di maggior qualità. Oltre a quello di Cracco o Cannavacciuolo, merita un assaggio il dolce di Sal de Riso. Prima di comprarlo, però, potremmo informarci circa i costi e le varianti in vendita. Per cui, scopriamo quanto costa il panettone artigianale di uno dei maestri pasticceri più amati.

La cura verso i dettagli e il meritato premio

Sal de Riso è un uomo che potremmo definire visionario. Pasticcere apprezzatissimo sia in Italia che nel Mondo, ama proporre una cucina di carattere innovativo. Dopo aver aperto il suo primo laboratorio dolciario nel 1988, inaugura la celebre pasticceria negli anni 2000. I dolci che sforna sono opere d’arte di qualità elevatissima. Tra l’altro, nel tempo ha voluto diversificare la sua cucina proponendo liquori, marmellate e conserve.

Nella sede di Tramonti crea le sue prelibatezze, che gli hanno portato l’ambito riconoscimento di Pasticcere dell’anno 2010/2011. Non contento del successo ottenuto, ha voluto aggiudicarsi anche il World Pastry Stars, consegnatogli qualche anno dopo dal congresso internazionale di alta pasticceria. I suoi prodotti sono iconici, vedi la torta ricotta e pere e il Dolce d’Amalfi. Ma sotto Natale non possiamo di certo rinunciare a uno dei suoi mitici panettoni, un vero regalo per tutta la famiglia.

Quanto costa il panettone artigianale di Sal de Riso e i gusti disponibili

Sul sito ufficiale possiamo trovare svariate proposte dolciarie. Il costo della maggior parte dei panettoni prodotti da Sal de Riso si attesta sui 42 euro al kg. Questo è il prezzo del Classico Mandorlato, farcito con uvetta australiana, agrumi e glassa alle mandorle. Ma anche di Sua Maestà il Milanese, del Panettone Nuvola (con gocce di cioccolato bianco e bacche di vaniglia) e del golosissimo I Tre Cioccolati Gianduia.

Tra le altre proposte alla medesima cifra ci sono il Foresta Bianca (con pasta alla vaniglia, ciliegie sciroppate e crema pasticcera al maraschino) e il Sottobosco. Si sale un poco di prezzo, invece, con altre due specialità della casa. Parliamo del Panettone Sogno Amalfitano (55 euro), con agrumi e crema al limoncello, e del Passione Napoletana (60 euro). Quest’ultimo è un omaggio alla terra campana, e tra gli ingredienti spiccano i fichi bianchi del Cilento e le albicocche del Vesuvio.

Infine, per i palati più ambiziosi c’è il Panettone Oro Puro. Questo dolce presenta una farcitura di cioccolato fondente e una guarnizione con foglia d’oro. Il nome ne lascia presagire il valore, di ben 170 euro l’uno.