Uno dei posti migliori dove studiare all’Estero senza pagare le tasse?  Ecco qual è e quanto costano gli affitti

Il costo della vita in generale in Italia è spesso gravoso. Quando poi i figli crescono e vogliono continuare gli studi bisogna pensare bene a tanti fattori. La sede universitaria, gli affitti e altre voci possono incidere molto sulla scelta. Ci sarebbero opportunità interessanti al di fuori dell’Italia. Prendiamo ad esempio un Paese scandinavo, la Danimarca.

Molti studenti stanno frequentando l’ultimo anno delle scuole superiori. Si avvicina quindi il tempo della scelta degli studi universitari. C’è chi ha le idee chiare, chi nutre ancora dei dubbi sul futuro e chi invece è frenato da problemi economici. Se si vive in città come Milano o Roma, Bologna, Palermo e così via, la voce affitto è depennata. Basta prendere un mezzo pubblico e si arriva in facoltà. Sappiamo invece quanto pesa sul bilancio familiare il costo di viaggi e affitti. In alcuni casi i ragazzi possono desiderare di vivere un’esperienza fuori dall’Italia. Oltre all’arricchimento a livello umano ci si può confrontare con metodi d’insegnamento diversi e magari avere poi più opportunità lavorative.

Ecco uno dei posti migliori dove studiare all’Estero

Unire la voglia di conoscere nuove realtà, nuove culture e studiare con meno spese è un sogno possibile. Ci sono infatti tanti Paesi europei che accolgono ogni anno molti studenti stranieri. Si può accedere ai loro corsi tramite uno scambio Erasmus per un tempo limitato. In alcuni casi, invece, i giovani potrebbero desiderare di completare la formazione universitaria all’Estero.

Tra tante scelte possibili, in Danimarca per gli studenti dell’UE/SEE e provenienti dalla Svizzera la quota d’iscrizione ai corsi universitari sarebbe gratuita. Evitare di pagare le tasse, quindi, potrebbe incoraggiare molti studenti a continuare gli studi. Le lezioni sono di solito in lingua inglese e ci sono molti indirizzi.

D’altro canto, però, bisogna trovare dove alloggiare. Grazie a qualche lavoretto, per cui potrebbe essere richiesta la conoscenza della lingua danese oltre all’inglese, il costo si affronta meglio.

L’affitto di un monolocale a Odense secondo Numbeo va da circa 670 euro a 1.140 euro, ossia da 5.000 DKK a 8.500 DKK.

Se si preferiscono le strutture per studenti, per esempio sul sito Housing Foundation di Copenhagen troviamo vari dormitori. Alcuni sono Engvej Studios e Signalhuset. Si pagherebbero un deposito iniziale di 8.000 DKK e una retta mensile che partirebbe da 2.500 DKK, variando in base al tipo si sistemazione. Per maggiori dettagli contattare l’ambasciata danese, le università e la fondazione.

Cosa vedere in Danimarca

Uno dei posti migliori dove studiare all’Estero sarebbe secondo molte fonti la Danimarca. La vasta scelta formativa e le facilitazioni economiche potrebbero convincere alcuni a sceglierla il prossimo anno accademico. Vivendo in quella terra potremmo visitare la casa di Hans Christian Andersen a Odense. Si può raggiungere tramite un ponte la vicina isola di Fiona oppure visitare uno dei tanti castelli della Danimarca, ricordando Amleto. Rilassiamoci guardando il mare, la natura e facciamo la foto di rito con la Sirenetta a Copenhagen.