Acquistare o affittare una casa a Milano può essere un investimento significativo, con costi che variano notevolmente a seconda della zona. La città è rinomata per essere uno dei mercati immobiliari più costosi d’Italia.

Quanto costa fittare o acquistare casa a Milano e quali sono le zone più economiche

Il prezzo medio per l’acquisto di una casa a Milano si aggira intorno ai 5.300 euro per metro quadrato, con variazioni significative tra le diverse aree della città. Nelle zone più esclusive, come il Quadrilatero della Moda, Brera e il centro storico, i prezzi possono facilmente superare i 10.000 euro al metro quadrato. Ad esempio, un appartamento di 100 metri quadrati in queste aree potrebbe costare oltre un milione di euro. Anche le zone di nuova tendenza, come Porta Nuova e la modernissima CityLife registrano prezzi elevati, che si aggirano spesso attorno ai 8.000-9.000 euro per metro quadrato. Le zone più periferiche, come Bovisa o Lorenteggio, offrono prezzi più accessibili, il cui costo è dai 3.500 ai 4.000 euro per metro quadrato.

Per chi preferisce affittare, Milano offre una vasta gamma di opzioni. I prezzi degli affitti variano anch’essi in base alla zona e alle dimensioni dell’immobile. In centro, gli affitti possono raggiungere cifre significative, con appartamenti di piccole dimensioni (50-60 metri quadrati) che possono costare tra 1.500 e 2.000 euro al mese. In zone meno centrali, come la Bovisa o Lambrate, è possibile trovare soluzioni più economiche, con affitti che si aggirano intorno ai 900-1.200 euro al mese per un appartamento di dimensioni simili.

Milano è una città dinamica con un mercato immobiliare vivace e costoso. Che si tratti di acquistare o affittare, i costi sono alti, soprattutto nelle zone più centrali e prestigiose. Tuttavia, con una ricerca accurata e una valutazione attenta delle proprie esigenze, è possibile trovare soluzioni adatte a diversi budget.

Il prezzo medio di una casa in Italia

Abbiamo svelato quanto costa fittare o acquistare casa a Milano, città nota per essere tra le più costose del Bel Paese. Ma quindi, invece, quanto costa in media una casa in Italia? La risposta sarebbe circa 2.137 euro al metro quadrato. Per l’affitto si pagherebbero circa 12,9 euro al metro quadrato ogni mese.

Facendo un confronto con i prezzi di Milano, è facile rendersi conto di quanto questi ultimi siano notevolmente più elevati rispetto alla media italiana.

