Molte persone attendono l’arrivo delle ferie per andare in vacanza. C’è chi, piuttosto che ad agosto, viaggia a settembre e pertanto potrebbe essere alla ricerca di una possibile meta. Una delle città più belle d’Europa è senza dubbio Monaco di Baviera, nota per lo stile barocco e rococò delle sue chiese e per essere anche ricca di musei e teatri. Ma quanto costa andare lì? Lo scopriremo presto.

Ecco quanto costa un viaggio a Monaco di Baviera e come risparmiare

Come è noto, Monaco non è certamente una meta economica. Tuttavia, prendendo alcune piccole accortezze è possibile risparmiare. Si raccomanda, ad esempio, di prenotare con largo anticipo il volo e l’albergo. In questo modo, si avrà una notevole riduzione dei costi.

Inoltre, valutare l’ipotesi di dormire in un ostello è un’altra cosa da fare se si ha intenzione di risparmiare. Anche scegliere il periodo giusto per la partenza è importante. Infatti, l’estate, il periodo natalizio e quello dell’Oktoberfest tendono ad essere più costosi. Se si vuole risparmiare ed evitare di dover prendere altri mezzi di trasporto come il treno, infine, conviene atterrare presso l’aeroporto Franz Josef Strauß International Airport,

Un soggiorno in un ostello può costare circa 28 euro a notte. Invece, dormire in un hotel di lusso circa 222 euro a notte. Il prezzo del volo, invece, va dai 160 ai 250 euro per il viaggio d’andata. Ecco quanto costa un viaggio a Monaco di Baviera.

Oltre al costo dell’albergo e del volo, tuttavia, bisogna tenere conto anche delle spese quotidiane. Ad esempio, i biglietti di un mezzo di trasporto locale, utile per spostarsi da una parte all’altra della città, costano circa 3,70 euro. Un pasto in un ristorante economico, invece, costa circa 15 euro a persona, una bottiglia da 0,33 litri di acqua circa 3,00 euro, mentre una birra locale da 500 ml ha un costo equivalente a circa 4 euro.

Se si vuole spendere di meno per mangiare, si può optare per provare un piatto locale e cioè il mittag teller, pietanza a base di carne, patate e verdure. Il suo costo si aggira attorno agli 8 euro. Per quanto riguarda le attività, vediamo quali sono le meno dispendiose da un punto di vista economico.

Chi vuole recarsi all’Oktoberfest, invece, può optare per un pacchetto campeggio all-inclusive al costo di circa 180 euro a persona e avere così un alloggio a pochissimo.

Le attività che costano meno

Per un giro in barca sul Konigssee e un’escursione nella miniera di sale di Berchtesgaden, il cui costo è di poco più di 70 euro per un adulto. Altrimenti, per un tour in City Bike e nel giardino inglese si spendono circa 35 euro a persona.

Insomma, come abbiamo visto andare a Monaco spendendo relativamente poco è possibile. L’importante è essere a conoscenza di tutto ciò

Lettura consigliata

Ecco 3 città italiane in cui le case costano meno della media