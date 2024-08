Dopo il forte ribasso fra luglio e gli inizi di agosto, i mercati hanno dato una straordinaria prova di forza riportandosi velocemente al rialzo. Questa potrebbe essere una settimana decisiva per confermare o meno che si possa continuare a salire almeno fino al nostro setup rosso del 19 ottobre. Dopo i movimenti degli ultimi 2 giorni, cosa accadrà sui mercati fino a questo venerdì?

Recessione o no?

Goldman Sachs, come riportato da una recente new della Reuters, ha ridotto le probabilità di una recessione negli Stati Uniti nei prossimi 12 mesi dal 25% al ​​20%, in seguito agli ultimi dati economici che non mostrano segni di rallentamento. In particolare, le richieste di disoccupazione sono scese ai minimi di un mese e le vendite al dettaglio di luglio hanno registrato un aumento significativo, il più alto in un anno e mezzo. Questo miglioramento ha portato l’economista capo di Goldman Sachs, Jan Hatzius, a rivedere al ribasso le tempistiche sulla recessione. All’inizio di agosto, la banca aveva aumentato la probabilità di recessione al 25% dopo un aumento del tasso di disoccupazione ai massimi degli ultimi tre anni, ma i dati successivi hanno modificato questa visione. Hatzius ha indicato che, se il rapporto sui posti di lavoro di agosto sarà “ragionevolmente buono”, la probabilità di recessione potrebbe essere ulteriormente ridotta al 15%. Inoltre, l’economista prevede che la Federal Reserve possa ridurre i tassi di interesse di 25 punti base nella riunione di settembre, con la possibilità di un taglio più significativo di 50 punti base nel caso in cui i dati sull’occupazione fossero peggiori del previsto. Questa situazione renderebbe l’economia statunitense più simile alle altre economie del G10, dove la regola di Sahm è risultata meno affidabile

Dove potrebbero andare le azioni Piaggio?

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse di media in area 2,56 euro, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 2,434 e il massimo a 3,108. I prezzi, dopo aver toccato il minimo annuale (in questo punto passa il POC dello scorso anno) nella settimana del 5 agosto, sembrerebbero dal punto di vista grafico mostrare una forza rialzista crescente.

L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato al ribasso/laterale. Secondo i nostri algoritmi, il supporto di lungo termine più importante al momento è rappresentato da 2,434. Al rialzo, solo un pronto recupero di 2,954 (massimo della settimana del 6 maggio) in chiusura settimanale potrebbe far iniziare a tornare il sereno e spingere nuovamente i prezzi verso i massimi annuali ed oltre.

Quali sono la valutazioni degli analisti sul fair value di Buzzi Unicem?

Come leggiamo dalle riviste specializzate il consenso medio è il seguente:

Accumulate con target a 3,421 con una sottovalutazione attuale che sarebbe del 33% circa.

Cosa accadrà sui mercati fino a questo venerdì? I livelli da monitorare per mantenere il polso della situazione nel breve termine

La seduta di contrattazione del giorno 20 agosto ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.419

Eurostoxx Future

4.872

Ftse Mib Future

33.194

S&P500

5.597,1.

I nostri algoritmi considerano i movimenti infrasettimanali interlocutori. Quindi, per questa settimana l’attenzione verrà rivolta alla chiusura di seduta di questo venerdì. Continuazione della tendenza rialzista quindi, con una chiusura di venerdì superiore ai seguenti livelli:

Dax Future

17.730

Eurostoxx Future

4.675

Ftse Mib Future

31.905

S&P500

5.321.

Se non cambierà qualcosa attendiamo la formazione del massimo settimanale proprio a ridosso della chiusura settimanale.

Lettura consigliata

Esiste una lira che vale quanto un tesoro. Sai qual è? Te lo sveliamo subito