Quanto costa fare la spesa a Milano? Ecco i 5 supermercati più convenienti che ti fanno risparmiare più di 1000 euro l’anno

Ti sei mai chiesto quanto si spende per fare la spesa a Milano? Oggi vogliamo svelarti il costo medio della spesa nei supermercati milanesi. Inoltre, ti daremo delle dritte per risparmiare soldi sulla spesa di ogni giorno scegliendo alcuni supermercati piuttosto che altri.

Il costo della vita si fa spesso insostenibile. Dal 1° ottobre sono scattati nuovi rincari sulle bollette della luce stimati dal 7 al 10%.

Sempre dal 1° ottobre però la spesa costerà di meno. Infatti, grazie al patto antinflazione, una serie di prodotti sugli scaffali appariranno con prezzi calmierati. Queste riduzioni dureranno fino al 31 dicembre e l’iniziativa del Governo è mirata a far spendere meno gli italiani, almeno per un periodo.

I prodotti coinvolti saranno beni di prima necessità, prodotti per l’infanzia e di largo consumo. A aderire saranno moltissime città italiane e diversi supermercati.

Tra queste città c’è anche Milano che, come molti di noi sanno, è la più cara d’Italia. Oggi vogliamo svelarti quanto costa fare la spesa nella città meneghina e consigliare quali sono i supermercati che ti fanno risparmiare di più.

Quanto costa fare la spesa a Milano: la cifra potrebbe sorprenderti

Ovviamente il costo della spesa varia da famiglia a famiglia e soprattutto in base ai supermercati che scegli. Quel che è certo è che scegliere i prodotti più economici può farti risparmiare moltissimo a prescindere dal supermercato scelto.

A Milano una famiglia con 2 figli, mediamente, per la spesa può spendere oltre 500 euro al mese. Questa cifra ovviamente è un valore medio che dipende da diverse variabili come supermercato scelto e offerte disponibili al momento dell’acquisto.

Sappiamo che uno stipendio medio nel nord Italia è di 1.500 euro al mese. Se consideriamo il costo degli affitti a Milano, le bollette e altre spese come quelle riguardanti la salute e la casa, risparmiare è fondamentale.

Ecco i più convenienti nella città

Dopo aver visto quanto costa fare la spesa a Milano, vediamo adesso i luoghi che ti permettono di spendere meno.

Senza ombra di dubbio, il supermercato in cui si risparmia di più è l’Esselunga. Questa catena di supermercati è largamente presente nel territorio lombardo in cui possiamo contare 102 punti vendita. I prezzi variano ancora in base ai punti vendita. Le 3 filiali che ti fanno risparmiare di più sono in via Mac Mahon 128 (Esselunga Sottocasa), Via Losanna 20/22 e in Via Adriano 81.

Altri 2 supermercati che ti fanno spendere meno sono quelli della catena Iperal. I punti vendita più convenienti sono quelli di Viale Fulvio Testi e quello di Viale Mona 241.

Ma perché questi convengono di più? I listini delle catene di supermercati non sono identici ovunque, ma seguono logiche di mercato e della concorrenza. I prezzi dei punti vendita situati in zone periferiche in cui ci sono negozi concorrenti saranno inferiori ad un supermercato della stessa catena in centro.

Fare la spesa nei punti vendita più economici potrebbe farti risparmiare oltre 1000 euro l’anno. Proverai?