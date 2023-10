Le azioni ENEL sono in ipervenduto: segnale di acquisto in arrivo?

Il recupero dai minimi di giornata del Ftse Mib è stato guidato, tra gli altri, anche dal titolo a maggiore capitalizzazione che, insieme a tutto il settore delle utilities, ha registrato una buona performance, Eppure le azioni ENEL sono in ipervenduto dopo una lunga discesa che ha portato a un ribasso di circa il 15%. Si potrebbe ipotizzare un segnale di acquisto in arrivo?

Le azioni ENEL sono in ipervenduto: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ENEL (MIL:ENE) ha chiuso la seduta del 4 ottobre a quota 5,557 €, in rialzo dello 0,73% rispetto alla chiusura precedente.

La proiezione in corso è ribassista e punta il livello di inversione in area 5,389 €. La sua tenuta potrebbe favorire un rimbalzo delle quotazioni. Qualora, invece, dovesse la discesa potrebbe continuare fino al punto di inversione in area 4,905 €, dove la probabilità di inversione è massima.

Da notare come, secondo l’RSI a 14 giorni, il titolo risulta essere in ipervenduto.

Il dividendo di ENEL

Una delle caratteristiche principali di ENEL è il rendimento del suo dividendo che è sempre stato molto elevato. Per il prossimo anno, poi, è atteso essere superiore al 7%. L’unica nota stonata è il payout ratio che, negli ultimi quattro anni, è sempre stato superiore al 100%.

Le raccomandazioni degli analisti

Lo stato delle raccomandazioni sul titolo è riassunto nel grafico seguente dove sono riportati i target a un anno a partire da quello più pessimista a quello più ottimista. Per i 17 analisti consultati che offrono previsioni di prezzo, il prezzo obiettivo medio esprima una sottovalutazione di circa il 40%. Anche nello scenario più pessimistico le quotazioni di ENEL risultano essere sottovalutate di circa il 25%. Non sorprende, quindi, che ben 18 analisti su 18 hanno una raccomandazioni di acquisto “Compra Adesso”. Da questo punto di vista, quindi, le azioni ENEL rappresentano un ottimo investimento per il lungo periodo.

