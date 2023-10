Quanto costa una casa nel Bosco verticale di Milano e quali vip hanno scelto questa soluzione

Il Bosco Verticale è uno dei simboli dell’architettura sostenibile di Milano e una delle abitazioni più costose in Italia dove vivere. Qui hanno scelto di vivere alcuni personaggi molto conosciuti.

Il Bosco Verticale è uno dei simboli della nuova Milano, quella del nuovo millennio. Una città in continua trasformazione e crescita, molto diversa dalla Milano da bere degli anni ’80 e ’90. Questa Milano è piena di contraddizioni e paradossalmente sempre più chiusa in sé stessa. Le due torri del Bosco verticale sono uno dei simboli della nuova Milano. Queste ospitano un vero e proprio bosco verticale, con oltre 900 alberi e migliaia di piante, che creano un’atmosfera di benessere nel cuore della metropoli. Alcuni personaggi famosi hanno deciso di vivere in questo edificio ecologico e prestigioso, dai costi quasi proibitivi per chi ha anche un buono stipendio. Ma quanto costa una casa in questo paradiso urbano?

Quanto costa una casa nel Bosco verticale di Milano

Gli appartamenti del Bosco Verticale sono progettati per offrire il massimo comfort e qualità agli abitanti. Gli appartamenti hanno finiture di pregio, ampie terrazze, vista panoramica e tecnologie all’avanguardia. Il complesso conta 113 residenze, di diverse metrature e tipologie, che vanno dai bilocali ai quadrilocali, fino alle ville con giardino privato.

I prezzi di vendita sono ovviamente elevati, in linea con il valore e l’esclusività del progetto. I prezzi si aggirano attorno ai 15.000/16.000 euro al metro quadrato, a cui vanno aggiunte le spese condominiali. Queste raggiungono circa 1.500 euro al mese. A sorpresa gli affitti sono più alla portata. Il costo per 80 mq può arrivare a 3.500 euro mensili, a cui vanno aggiunte le spese condominiali.

I Vip che hanno scelto di abitare in questo complesso residenziale

Facciamo un esempio concreto di quanto costa una casa nel Bosco Verticale. Al momento della stesura di questo articolo c’è in vendita un immobile, come riporta il portale Idealista.it*. L’appartamento è al 19° piano di una delle due torri ed ha una metratura di 320 metri quadrati. Vanta 7 stanze e ben 5 bagni, oltre ad un garage. L’immobile è in vendita per 5.000.000 di euro. Ma per la metà, 2.400.000 euro si può comprare nell’altra torre un appartamento di 190 metri quadri con 4 stanze e 2 bagni. Completano un box doppio, uno singolo e una cantina

Chi acquistasse uno di questi due immobili potrebbe trovarsi come vicino di casa Raoul Bova e la Stilista Alberta Ferretti. E sempre nel campo dell’alta moda qui abitano Diego Dolcini e Gaia Trussardi. Invece non ci sono molti personaggi celebri che scelgono di vivere a Lodi. Ma qui, a un passo da Milano, si possono acquistare belle case anche con soli 60.000 euro.

* (n.d.r. ProiezionidiBorsa riporta gratuitamente annunci riprendendoli dai siti immobiliari della zona. Rimanda a tali siti per maggiori specifiche sui contenuti degli annunci, dei quali non si assume responsabilità.)