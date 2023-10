Vendere oro usato: per fare un po’ di soldi con collane, bracciali e anelli meglio seguire questi accorgimenti

Ci sono molti accessori che uomini e donne amano indossare. Pensiamo a cinture, borse e soprattutto ai gioielli. Si spendono molti soldi per acquistarli, ma può capitare di volerli vendere. Se decidiamo di disfarci dell’oro diamo un’occhiata a qualche consiglio.

Fin da tempi remoti l’oro ha rappresentato regalità, purezza, eccellenza. Monete, corone e oggetti di vario tipo di questo metallo prezioso appartengono infatti a varie epoche. Possiamo ammirarle in collezioni private o nei musei. Per impreziosire i gioielli in oro inoltre si usa incastonare pietre preziose e diamanti.

Possiamo ricevere in regalo o comprare collane o anelli di valore. Sono belli pure i braccialetti a catenina o rigidi o a spirale. Decidere di vendere l’oro che abbiamo può essere una scelta dettata dal bisogno o perché desideriamo solo comprare monili di forma più moderna. In tal modo ci procureremo qualche euro per farlo.

Cosa indicano i carati

Se guardiamo attentamente i nostri gioielli d’oro noteremo un numero. Si tratta dei carati. Questi starebbero ad indicare il grado di purezza dell’oro. Quello da 24 carati è il più puro e lo troviamo di solito sotto forma di lingotti. Questi sono un bene rifugio degli Stati. Il tipo di metallo prezioso a quel livello è molto plasmabile. Per creare collane, orecchini ecc. è necessario fonderlo con altri metalli formando una lega che offra stabilità. Troveremo così in vendita preziosi di solito da 18 carati, ossia oro puro al 75%. Si può indicare anche con oro 750, cioè 750 millesimi sono di oro puro. In poche parole, l’oro 18K avrebbe 18 parti di oro e 6 parti di altri metalli.

Vendere oro usato: per fare un po’ di soldi ecco qualche consiglio

Qualsiasi numero di oggetti preziosi vogliamo vendere, facciamo attenzione. Potrebbero esserci dei compro oro irregolari. Prima di sceglierne uno controlliamo l’albo degli operatori professionali sul web.

Ora prendiamo una piccola bilancia e pesiamo i nostri preziosi. Dobbiamo però escludere sommariamente il peso delle pietre. Il passo seguente è quello di controllare on line la quotazione dell’oro al grammo. Fatto un calcolo approssimativo potremmo recarci dal compro oro scelto. Qui il professionista farà le osservazioni necessarie e peserà i gioielli. Deve far vedere al venditore i grammi. Ricordiamo che sul prezzo che ci proporrà avrà trattenuto la sua provvigione. Facciamoci consegnare l’atto di vendita con tutti i dati salienti, come numero degli oggetti d’oro, il peso, il valore espresso in euro, i nomi di acquirente e venditore e altro.

Vendere oro usato: per fare un po’ di soldi basterebbe seguire alcuni semplici consigli. Ricordiamo infine che secondo l’Art. 4, co. 2, D. Lgs. n. 92/2017 “le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro sono effettuate unicamente attraverso l’utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità”. Nel decreto possiamo leggere ulteriori disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro.