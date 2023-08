Quanto costa cucinare un piatto di pasta? Ecco svelato come risparmiare in cucina e il piatto più economico

Vuoi risparmiare senza rinunciare ad un buon piatto di pasta? Scegli gli ingredienti giusti e il tipo di cottura più adatto e risparmi anche in bolletta!

Uno dei piatti più amati e popolari in tutto il Mondo è senza dubbio la pasta. Con un ingrediente semplice e gustoso si possono preparare piatti di tutti i tipi. Pasta fredda, pasta al forno, frittate di pasta o paste con condimenti di lusso. Ma il risparmio non sta solo nella scelta del condimento, anche il metodo di cottura è importante. Tu lo sai quanto ti costa davvero in bolletta cucinare un semplice e delizioso piatto di pasta? Parliamo di numeri e vediamo quale piatto di pasta ti farà leccare i baffi e risparmiare euro!

Quanto costa cucinare un piatto di pasta sul fornello?

La cucina è il luogo della casa in cui si consuma più energia elettrica. Tra frigorifero, lavastoviglie, forno e piano cottura le bollette di gas ed energia elettrica lievitano velocemente. Come fare a ridurre i consumi almeno quando cuciniamo la pasta? C’è chi ha provato il metodo molto in voga qualche tempo fa di cuocere la pasta a fornello spento. Il risparmio in termini di emissioni di CO2 non è indifferente, ma in bolletta cambia poco. Si stima intorno ad 1 € o 2 € al mese, a seconda del costo del gas in quel momento.

Ma di base quanto costa realmente cucinare un piatto di pasta su un piano a gas? Tra tempo di cottura ed ebollizione della pentola con acqua diciamo al massimo 8 centesimi. Poi dobbiamo considerare anche la cottura del condimento, ad esempio per la pasta al sugo di pomodoro. Se il sughetto è fresco, quindi 15 minuti di cottura, arriviamo in totale a circa 15 centesimi.

E se invece usiamo il forno, friggitrice ad aria o microonde?

Tutti e tre questi elettrodomestici utilizzano un bel po’ di energia elettrica. In media si può fare un calcolo approssimativo, considerando anche i tempi di cottura. La pasta al forno potrebbe non essere proprio economica, visto che richiede due cotture. Ma d’altronde anche la lasagna potrebbe far salire il costo delle nostre bollette. Infatti, un piatto di lasagne al forno potrebbe costarci all’incirca 90 centesimi, senza considerare gli ingredienti. Il microonde o la friggitrice ad aria potrebbero sembrarci più convenienti visto i tempi brevi di cottura. Ma anche se questo è vero, di base consumano più Kwh rispetto ad un forno elettrico di classe energetica alta.

In conclusione, ecco quanto costa cucinare un piatto di pasta in media sul gas o al forno. Vuoi sapere qual è il piatto di pasta più economico? Gli gnocchi con burro e salvia, il totale della spesa sulla bolletta? Poco più di 4 centesimi, se ci aggiungi il costo degli ingredienti, a porzione ti costa neanche 2 €. Se gli gnocchi li prepari tu, il costo si abbatte addirittura a poco meno di 1 €.