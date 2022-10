Come risparmiare sulla bolletta del gas con questi metodi di cottura in cucina

I rincari degli ultimi tempi costringono sempre più persone a trovare nuovi metodi per risparmiare sui consumi. L’arrivo dell’inverno è vicino e per questo in tanti si preoccupano per i costi eccessivi delle future bollette del gas. Per evitare di accendere spesso il riscaldamento si può utilizzare una coperta in più o vestirsi più pesanti, certo. Ma nella maggior parte delle case il gas si utilizza anche per l’acqua sanitaria e per la cottura dei cibi.

Per questo diventa fondamentale conoscere qualche metodo in più per risparmiare anche nella preparazione dei cibi. Per non dire addio ad un buon piatto di pasta o una zuppa calda, ecco cosa si potrebbe fare.

Alcuni consigli pratici facili da mettere in pratica

Prima di tutto si possono utilizzare pentole con il fondo più spesso che preservi più a lungo il calore. Se vogliamo concederci una buona zuppa di legumi si possono cucinare grandi quantità tutte in una volta. Invece di utilizzare i fornelli più volte a settimana, cuciniamo tutto insieme e poi surgeliamo o mettiamo in frigo. Mentre aspettiamo che l’acqua raggiunga il bollore non dimentichiamo il coperchio, per accelerare il processo e non disperdere il calore. Inoltre, utilizziamo i fornelli delle dimensioni e del diametro più adatto alle pentole utilizzate.

Come risparmiare sulla bolletta del gas cucinando così

Per quanto riguarda i metodi di cottura, ormai in tanti parlano di quello della pasta. Aspettando che l’acqua raggiunga il bollore, si butta la pasta e poi si spegne il fornello. Se questo metodo non ci piace, cuociamola molto al dente e finiamola in padella con il condimento. Così utilizzeremo un solo fornello per riscaldare il condimento e finire la cottura della pasta.

Un metodo utilissimo per risparmiare è sicuramente la cottura a vapore. Utilizziamo una sola pentola per bollire le verdure e cuocere più di una pietanza con l’apposito cestello. Si possono preparare legumi, riso o altre verdure tutte in colonna. Questo metodo è anche utile per risparmiare sulla bolletta dell’acqua.

Un metodo di cottura tramandato dalle nonne

Per finire, si può utilizzare la cottura lenta nelle cassette di legno, perfetta per minestre, zuppe o stracotti. In genere si utilizza una pentola in coccio, si inizia la cottura sul fornello e poi si passa alla cassetta. Avvolgendo la pentola in diversi canovacci, si mette nella cassetta e si copre con il coperchio. Questo è forse il metodo che consente un notevole risparmio energetico.

Questi semplici accorgimenti su come risparmiare sulla bolletta del gas sono facili da mettere in pratica. Senza rinunciare al gusto dei nostri piatti possiamo ridurre i costi e consumare meno gas. Sembra incredibile, ma anche dei piccoli gesti possono aiutarci a ridurre i consumi di energia in casa. Proprio come si può fare anche con la bolletta della luce semplicemente utilizzando una presa multipla.

