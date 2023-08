Quanto si paga una scuola di nuoto a Milano o a Roma e il limite di spesa detraibile

Praticare uno sport a qualunque età potrebbe apportare tanti benefici. Un’attività che si può iniziare da piccoli ad esempio è il nuoto. Ci sono corsi adatti a bambini e adulti in molte città. Vediamo quanto possono costare ad esempio a Roma e Milano.

Palestra, corsa, calcetto, tennis e padel impegnano molti italiani. Chi ama l’acqua d’estate spesso va in vacanza al mare o al lago. Dall’autunno in poi, però, si possono frequentare le piscine. Chi vorrebbe imparare a nuotare da adulto può approfittare di alcuni corsi. In molte strutture ce ne sono anche adatti ai bambini.

Nuotare potrebbe apportare benefici di vario tipo. Sia che lo consigli un pediatra sia che nostro figlio manifesti il desiderio di imparare, dovremmo informarci sui costi delle scuole di nuoto.

Ce ne sono un po’ sparse dovunque, ma prenderemo come esempio due grandi città.

Scopriamo quanto si paga una scuola di nuoto a Milano e a Roma

In generale prima di iscriversi a un corso bisognerebbe fare una visita medica. Le strutture, infatti, solitamente richiedono un certificato di idoneità fisica alla pratica sportiva.

A Milano si trovano varie piscine Nexus Sport Academy. Per esempio la scuola di nuoto nella sede di via Gargano praticherebbe i seguenti prezzi:

corso per bambini dai 6 ai 13 anni 350,00 euro per 16 lezioni, 630 euro per 32 lezioni;

dai 14 anni in poi si pagano 360,00 euro 16 lezioni, 650,00 euro 32 lezioni.

Quanta Club tra gli altri corsi si occupa anche di nuoto:

per bambini tra i 6 e i 10 anni l’abbonamento monosettimanale quadrimestrale sarebbe di 250,00 euro;

i ragazzi tra gli 11 e i 18 anni pagherebbero 265,00 euro.

Passando a Roma, presso lo Sporting Club Ostiense 8 mesi di scuola di nuoto monosettimanale dai 6 ai 16 anni costerebbero 339,00 euro con lo sconto attuale. Aurelia Nuoto, infine, propone per i bambini un corso di nuoto monosettimanale trimestrale a 111,00 euro.

Consultare i vari impianti per maggiori dettagli, condizioni ed eventuali variazioni dei prezzi.

Come recuperare parte della spesa

Dopo aver visto quanto si paga una scuola di nuoto a Milano oppure a Roma ecco come recuperare qualche euro.

Per risparmiare un po’ si possono portare in detrazione le spese sportive dilettantistiche per un massimo di 210,00 euro a figlio tra i 5 e i 18 anni. Si potrebbe recuperare in questo modo il 19%, circa 40,00 euro. Il pagamento dev’essere tracciabile. Sul modello della dichiarazione dei redditi sarebbe necessario inserire il codice 16 nel riquadro E, dal rigo E8 a E10. Nel decreto ministeriale del 28/03/2007 si trova un elenco delle associazioni, palestre, piscine e impianti vari presso cui fare un’attività sportiva dal costo detraibile. Nello stesso decreto poi ci sono regole sui mezzi di pagamento tracciabili e sulle informazioni che deve contenere la fattura. Le principali sarebbero la ditta, la causale del pagamento, quale attività sportiva si è praticata, quanto si è speso. Infine bisogna riportare i dati anagrafici di chi ha usufruito del corso e il codice fiscale di chi paga. Per maggiori informazioni consultare il proprio commercialista.