Gli elettrodomestici ci rendono la vita più semplice ed ognuno di essi svolge il proprio compito. Quello che forse non tutti sanno è che alcuni elettrodomestici sono più versatili di altri e possono aiutarci a risolvere piccoli problemi. È il caso del forno a microonde, un elettrodomestico che in molti utilizziamo nelle nostre case. Questo serve principalmente a scaldare le nostre pietanze e a scongelare il pane. Questo strumento però è anche molto utile per risolvere altri piccoli problemi sia in cucina, sia al di fuori di essa. Scopriamo insieme di che cosa stiamo parlando nello specifico.

Scopriamo come il forno a microonde ci aiuterà a risolvere questi problemi quotidiani

Se utilizziamo lo zucchero di canna, ci saremo accorti che ogni tanto tende a solidificarsi e ad indurirsi. Questo purtroppo succede a causa dell’umidità. Per ovviare a questo problema, potremo usare il forno a microonde. Mettiamo dunque il barattolo nel forno a microonde per pochi secondi. L’acqua presente evaporerà e il nostro zucchero tornerà come prima.

Dopo aver utilizzato un tagliere in plastica, dovremmo sempre igienizzarlo adeguatamente. Specialmente se in casa abbiamo dei familiari con allergie o intolleranze questa è una prassi da non trascurare. Pertanto, dopo aver lavato il tagliere con cura, strofiniamo la sua superficie con una fetta di limone. Dopodiché, terminiamo mettendo il tagliere nel microonde per 60 secondi. Prima di procedere, si raccomanda di controllare che il tagliere sia adatto a sopportare le alte temperature. Infatti, alcuni taglieri in plastica presentano la dicitura “resistente al calore”.

Se vogliamo ottenere il massimo dai nostri limoni e dalle arance dovremo farli scaldare per circa 30 secondi nel forno a microonde. In questo modo risulteranno più morbidi e ci regaleranno più succo.

Mascara e tessuti

Scopriamo come il forno a microonde ci aiuterà a risolvere questi problemi quotidiani anche fuori dalla cucina. A quale donna non è mai capitato di ritrovare il proprio mascara secco? È probabile che un mascara per quanto nuovo, dopo settimane di inutilizzo possa seccarsi. Questo può succedere anche se lo conserviamo in un luogo poco adatto. Un modo per renderlo nuovamente fluido e perfetto all’utilizzo è quello di usare il forno a microonde. Mettiamolo dunque al suo interno per un minuto alla massima potenza.

Solo in pochi sanno che il forno a microonde è utile anche per alcuni tessuti. Nello specifico, se i nostri vestiti o tovaglie si sono macchiati con la cera non è il caso di allarmarsi. Infatti, sarà sufficiente mettere il capo macchiato nel forno a microonde per un minuto e rimuovere la cera che si sarà sciolta usando una spugnetta.

