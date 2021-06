Prevenire è meglio che curare, anche quando si parla di una semplice rinfrescata delle pareti domestiche. In quest’estate 2021 c’è poi da scommettere che anche il budget di spesa su questo fronte potrebbe risentirne.

Primo, c’è l’arretrato di tutti i lavori in tema e rimandati per colpa della pandemia. Secondo, tutti gli interventi legati alla ristrutturazione e/o efficientamento energetico si chiuderanno con una tinteggiatura finale.

Entrambe le circostanze determineranno quindi un mini-boom della domanda. E quando essa sale (cioè la domanda di tinteggiatura delle case) inevitabilmente aumenta il prezzo.

Vediamo allora quanto costa imbiancare casa in questa estate 2021 senza spendere un capitale e avere brutte sorprese sul conto finale.

Una doverosa premessa per non avere sorprese o salassi sul conto finale

Dopo i due appunti appena delineati, ricordiamo che il conto finale dipenderà tantissimo anche da quest’altri parametri fondamentali:

a) lo stato iniziale in cui si presentano le pareti da tinteggiare;

b) i materiali impiegati, ossia la qualità delle vernici scelte;

c) le tecniche di tinteggiatura utilizzate;

d) la superficie complessiva dei lavori.

Anche questi fattori incideranno sulla contabilità dei lavori e determineranno la spesa finale complessiva.

Veniamo alla parte contabile

Ora veniamo ai costi medi chiesti dal mercato per tinteggiare una casa, dove troviamo mediamente tre principali voci di costo:

a) le spese per preparare le pareti, ossia i lavori di rasatura e stuccatura. Qui si può partire dai 5 euro al mq fino a 25 nei casi più tragici (ad esempio rimozione dislivelli, uso del gesso, rasatura, etc);

b) la spesa per l’acquisto delle materie prime, cioè le vernici da utilizzare. Una normale vernice per interni lavabile va in media dai 4 ai 13 euro al mq. Ma su tale voce di spesa incide ad esempio anche il numero di mani passate;

c) i costi legati alle tecniche di pittura impiegate: l’effetto spugnato, velatura, graffiatura, stucco veneziano (qui i dettagli sui costi), etc. I prezzi salgono di pari passo all’aumentare del grado di difficoltà della tecnica impiegata: si parte dai 10 euro/mq e si raggiungono anche i 40 nei casi elaborati;

d) il compenso dell’imbianchino, che di solito oscilla tra i 100 e i 220 euro per singolo giorno.

Riassumiamo quanto costa imbiancare casa in questa estate 2021 senza spendere un capitale e avere brutte sorprese sul conto finale

Altri modi di calcolare i costi sono o procedendo per stanza o per mq (omnicomprensivi).

Nel primo caso, ipotizzando una stanza di 20 mq i costi variano tra i 130 e i 300 euro all-inclusive e usando tecniche semplici di pitturazione. In tale cifra è inclusa la preparazione della stanza, il materiale e il compenso del professionista.

Otterremo più o meno la stessa cifra se si procede invece per singolo mq. In questi casi, infatti, di solito i prezzi medi chiesti oscillano tra i 10 fino ai 30 euro/mq. Tutto come sempre dipenderà dallo stato iniziale, dai materiali scelti e dalle tecniche impiegate.

