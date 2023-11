Quanto costa comprare casa in Toscana, nel borgo dove Marky Ramone ha appena acquistato un immobile in centro storico 

Tra i tanti Vip stranieri che hanno comprato casa in Italia, affascinati dalla bellezza dei piccoli borghi, ora è la volta di Marky Ramone. Il batterista dei Ramones, uno dei mitici gruppi americani che hanno fatto la storia del rock, ha scelto un borgo toscano in provincia di Arezzo per acquistarvi un immobile dove rifugiarsi in cerca di pace e tranquillità. Ecco quale.

Romanticismo e relax. Sono queste le parole che definiscono un borgo immerso nella meravigliosa natura della Valdichiana, una valle strappata alle acque su cui si erge il colle solitario di Castiglion Fiorentino. È qui che Marky Ramone ha deciso di comprare casa. Ha osservato il borgo dall’alto della Torre del Cassero e ha deciso di passarvi una parte del suo tempo, nella pace e nella bellezza di un centro antico circondato da una natura straordinaria. I campi fertili della Valdichiana nati da laghi paludosi sono ora paesaggi verdissimi attraversati da piste ciclabili, una vista eccezionale dall’alto del colle.

Castiglion Fiorentino

Nel meraviglioso impianto architettonico di Castiglion Fiorentino la storia ha lasciato numerose tracce. Il centro storico è tipicamente medioevale con i vicoli stretti che si inerpicano fino alla Torre del Cassero, il simbolo della città. Si accede al borgo attraverso le antiche porte che si aprono lungo le mura difensive. Da Porta Aretina ci si immette lungo il corso che conduce in Piazza del Municipio dove il Loggiato Vasariano offre un affaccio straordinario sul panorama circostante.

Marky Ramone arriva per la prima volta a Castiglion Fiorentino nel 2021 per un concerto di beneficenza e ne rimane subito affascinato. La bellezza di un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato, la qualità della vita, il ritmo lento e rilassante lo spingono a tornare, prima come turista e ora per comprare casa. Ha scelto un angolo del centro storico, ammaliante e silenzioso, per la sua residenza toscana.

Quanto costa comprare casa in Toscana

Sono tanti i turisti che in visita a Castiglion Fiorentino decidono poi di comprarvi casa. Per molti è una seconda abitazione, un piede a terra per le vacanze in un borgo immerso nel verde, per altri una forma di investimento. Un immobile del centro storico si può trasformare in un B&B da affittare ai tanti turisti che visitano la zona. Quanto costa comprare casa in Toscana, a Castiglion Fiorentino? Per gli immobili residenziali il costo medio è di 1.326 €/mq.

Sui principali portali di compravendita immobiliare che operano nella zona si possono trovare offerte per tutte le esigenze. Ecco alcuni esempi. Con 49mila euro si può acquistare un bilocale in centro storico in buono stato e ristrutturato nello stile tipico toscano. Ideale come seconda casa o B&B. Oppure, con 64mila euro, si può acquistare un piccolo casale di 61 mq che richiede però degli interventi di ristrutturazione. È un tipico immobile in pietra con uno splendido affaccio sulla Valdichiana. Infine, come alternativa, si può optare per un appartamento situato in un palazzo signorile. 100mila euro per 110 mq di superficie. Anche in questo caso è necessario ristrutturare.