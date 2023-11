Negli ultimi mesi abbiamo visto l’euro rafforzarsi contro altre valute internazionali. Prendiamo ad esempio l’euro dollaro, dove potrebbe essere in corso un movimento di lungo termine. Oggi, vogliamo andare a studiare i grafici e i pattern dei prezzi di un altro cambio che sembrerebbe all’inizio di un trend rialzista. Si è all’inizio di un’accellerazione al rialzo per il cambio euro sterlina, non solo di breve ma anche di medio lungo termine?

La cronistoria e i punti più importanti degli ultimi anni

Nell’anno 2016 il cambio euro sterlina ha segnato il minimo a 0,7312 e il massimo a 0,9576. Da quel momento in poi tutti gli scambi degli ultimi 7 anni sono avvenuti in questo range (quindi, sono stati inside). L’anno 2016 si è concluso con una tendenza pluriennale rialzista e questa per il motivo appena evidenziato (inside) è ancora persistente in base ai nostri studi e ai calcoli di probabilità.

Questo, in base ai dettami dei nostri studi, significa che dovrebbero essere preferiti sempre gli swing che si formerebbero al rialzo.

Accellerazione al rialzo per il cambio euro sterlina? Dove potrebbe andare da ora in poi?

Durante la seduta di contrattazione del 20 novembre abbiamo letto un prezzo di circa 0,8749.

Da inizio anno è stato segnato il minimo a 0,8493 e il massimo a 0,8979.

Notiamo subito che tutti i minimi che si sono formati fra il gennaio del 2022 e il mese di agosto 2023 sono avvenuti su una trend line rilvente con tendenza rialzista di lungo termine. Da agosto di quest’anno i prezzi si sono allontanati da essa formando minimi e massimi crescenti.

Questo lascerebbe presupporre che il movimento possa continuare.

Quali sono i supporti che potrebbero far continuare questo trend?

La tenuta in chiusura settinanale di 0,8650. Questo livello rimarrà valido fino a tutto il mese di dicembre.

L’obiettivo a cui potrebbe puntare il cambio sembra essere posto in area 0,9338 e poi 0,9650.

Di volta in volta si andranno a vlutare i punti obiettivo e di inversione.

