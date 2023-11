I movimenti dei mercati sembrano rispondere a quelli della fisica. Ci sono dei momenti in cui si ravvisano accelerazioni in un senso o nell’altro, altri in cui si mostrano degli eccessi. L’analisi tecnica classica e ogni altra analisi dei mercati con metodi innovativi, cercano di attenzionare appunto questo fenomeni usando dei derivati dei prezzi (gli oscillatori) e le divergenze su di essi, per capire quale potrebbe essere il movimento successivo. Nelle ultime due settimane abbaimo assisto sui mercati internazionali a barre con estensione fra minimo e massimo superiore alla media e questo ora potrebbe portare a una contrazione del range e a un ripiegamento dei prezzi di breve termine. Questo ci fa affermare che ci potrebbe essere un eccesso di breve termine sui mercati azionari.

Ritracciamento o inversione ribassista

Alle ore 16.16 della seduta di contrattazione del giorno 20 novembre leggiamo i seguenti prezzi sui listini azionari internazionali analizzati:

Dax Future

15.951

Eurostoxx Future

4.356

Ftse Mib Future

29.615

S&P500 Future

4.525,86.

Tracciamo ora una mappa dei prezzi.

Per evitare la formazione di un’inversione ribassista, ecco i livelli che in base ai nostri oscillatori, dovranno reggere al rialzo in chiusura di questa seduta settimanale:

Dax Future

15.281

Eurostoxx Future

4.209

Ftse Mib Future

28.485

S&P500

4.392.

La ripresa del rialzo di medio lungo termine invece, verrà decisa alla fine del mese con una chiusura su livelli superiori ai seguenti prezzi:

Dax Future

15.686

Eurostoxx Future

4.259

Ftse Mib Future

28.775

S&P500

4.395.

Ci potrebbe essere un eccesso di breve termine sui mercati azionari

Dopo giornate di forti rialzi come è avvenuto nelle scorse settimane potrebbe essere possibile un aggiustamento tecnico. Fino a quando questo rimarrà confinato in una determinata area di prezzo non si ravviseranno preoccupazioni. Come scritto nei paragrafi precedenti gli appuntamenti più importanti saranno quindi:

la fine di questa settimana e poi il 30 novembre (setup rosso annuale calcolato dai nostri algoritmi). Il setup annuale rosso con probabilità del 70% dovrebbe intercettare un minimo.

Non ci resta che attendere.

