Quanto costa andare in aereo nella splendida Madeira e il prezzo dell’alloggio

Madeira è un arcipelago noto per essere un vero e proprio paradiso terrestre. Le due isole principali sono Porto Santo e per l’appunto Madeira. Si tratta di uno dei luoghi più belli al Mondo, ricco di vegetazione lussureggiante e di splendide spiagge. Il periodo migliore in cui visitarlo è quello compreso tra i mesi di luglio e settembre, in cui le precipitazioni tendono ad essere minori. In genere, tuttavia, il clima tende ad essere mite e la temperatura scende raramente al di sotto dei 13 gradi. Proprio per questa loro caratteristica, le isole di Madeira sono note anche come “dell’eterna primavera”.

Ecco quanto costa andare in aereo nella splendida Madeira

Ma quindi, quanto costa andare in aereo nella splendida Madeira? Prenotando con largo anticipo, circa 400 euro a persona per andata e ritorno. Alcuni voli last minute permettono di andare a Madeira spendendo dai 315 ai 320 euro in totale. Questo, quanto meno, vale per i viaggi più economici.

Altrimenti, il costo medio per i biglietti di andata e ritorno tende ad aggirarsi tra i 650 e i 700 euro.

L’alloggio

Quanto è invece il costo di un alloggio a Madeira? La risposta è: dipende. L’opzione più economica sono gli ostelli, il cui costo medio è di circa 20-25 euro a persona a notte. Altrimenti, si può optare per un hotel di fascia media, il cui costo va dai 65 ai 70 euro a persona a notte.

Infine, i viaggiatori più esigenti potrebbero scegliere di alloggiare in un albergo di fascia più elevata. Lì, una notte potrebbe costare anche 230 euro a persona. Insomma, ci sono opzioni valide per ogni portafoglio. Per risparmiare anche sui pasti si può scegliere di alloggiare in un appartamento privato dotato di cucina.

Spostarsi a Madeira

Viaggiare sui trasporti pubblici costa circa 2 euro, mentre il prezzo di noleggio di un’automobile è di circa 20 euro al giorno. Può ovviamente variare a seconda del modello scelto.

