Ora andremo a vedere quali novità ci sono in casa Azimut. La società sta progettando di lanciare una nuova banca fintech, con il progetto che sarà sottoposto alle autorizzazioni delle Autorità di Vigilanza una volta completato. Il consiglio di amministrazione di Azimut Holding ha deliberato questo nuovo progetto, che prevede lo spin-off di una parte della rete italiana di consulenti finanziari per creare la nuova banca digitale, con l’intenzione di quotarla entro 6-9 mesi. La nuova banca digitale includerà almeno 20 miliardi di masse in gestione, con circa mille consulenti finanziari coinvolti e un forte orientamento alla crescita.

Una parte del capitale sociale sarà assegnata ai consulenti finanziari nel corso di 5 anni, con l’obiettivo di ricostruire un modello basato sulla partnership. Si prevede che il progetto porterà un valore significativo agli attuali azionisti di Azimut Holding, con la nuova società che mira a raddoppiare in 5 anni gli utili e le masse gestite. La raccolta di risparmio gestito, assicurativo, advisory e amministrata nei primi 5 anni è prevista tra i 16 e i 19 miliardi di euro. Entro il 2029, si prevede l’inserimento di 500 nuovi professionisti nel mercato. La nuova realtà sarà in grado di generare utili legati al margine di interesse, contribuendo ad accrescere il valore delle azioni di Azimut Holding. Il presidente di Azimut, Pietro Giuliani, ha espresso ottimismo riguardo al successo futuro dell’iniziativa, mentre continua a lavorare per migliorare i risultati per i clienti e gli azionisti di Azimut Holding.

Come sarà il mese di aprile le azioni Azimut

Indice dei contenuti Come sarà il mese di aprile le azioni Azimut

Quali sono i giudizi attuali degli analisti?*

Raccomandazione media Accumulate

Numero di analisti 10

Ultimo prezzo di chiusura 25,13 EUR

Prezzo obiettivo medio 27,56 EUR

Differenza / Target Medio +9,67%

*Dati presi dal sito Marketscreener

Le azioni Azimut da inizio anno hanno segnato il minimo a 23,45 e il massimo a 27,44. Il massimo annuale è stao respinto da una trend linbe su base mensile che partee dal amssimo ddel amggio 2015, che èassa poi dal amssimo del novembre 2021.

Nei giorni scorsi i prezzi si sono fermati a ridosso del POC annuale che passa in area 25 euro ca. Intorno ai livelli attuali sono stati centrati i denti d ll’Alligator indicator che indica che in corso ci sia una fase direzionale rialzista e che da questi livelli si possa ripartire al rialzo.

Come sarà il mese di aprile le azioni Azimut?

Ulteriori ribassi con chiusure settimanali inferiori ai 23,59. Le azioni sembrerebbero pronte per nuovi rialzi con obiettivo primo i massimi dell’anno.

Lettura consigliata

Quanto si spende per una settimana a Sharm El Sheikh e il periodo migliore in cui andare