Le Isole Hawaii sono tra le mete turistiche più rinomate al Mondo. Le loro bellezze naturali, d’altronde, le rendono meritevoli almeno di una visita. Vulcani, spiagge e parchi sono tra le attrazioni più note. Si pensi anche a luoghi iconici come la bellissima Waikiki Beach, che si trova nell’omonimo quartiere. Lì troverai turisti e abitanti del luogo intenti a cimentarsi in sessioni di surfing o a rilassarsi sotto al sole. Un altro posto da visitare assolutamente è Maui, famosissima per i suoi paesaggi mozzafiato e per la Strada per Hana. Altrimenti, c’è anche il Waimea Canyon, non distante dalla Napali Coast, luogo mozzafiato e da vedere almeno una volta nella vita. Ma quanto costa andare alle Hawaii? Scopriamolo.

Quanto costa una vacanza di una settimana alle Hawaii?

Una settimana è un tempo ragionevole per visitare quanto meno i luoghi più noti di queste splendide isole. Certamente non basterà a vedere tutto, ma quanto meno a farsi un’idea delle bellezze che offrono.

In questo lasso di tempo si possono visitare almeno una o due isole delle Hawaii. I voli più economici vanno dai 102 ai 228 euro. Gli alloggi tendono a costare molto, dai 100-150 euro a persona a notte almeno. Quindi, per una settimana si spenderebbero dai 700 ai 1.050 euro a persona. Tuttavia, i prezzi si alzano vertiginosamente in alta stagione. Quindi, tutto dipende dal periodo dell’anno in cui si decide di fare questa vacanza. Una volta in loco, si potrebbe scegliere di noleggiare un’automobile per muoversi. I prezzi vanno dai 280 ai 440 euro. Anche in questo caso, i ssono raddoppiarsi in alta stagione.

I prezzi per mangiare vanno dai 6 ai 10 euro per la colazione, circa 20 per il pranzo e 30-35 euro per la cena. Quindi, in una settimana si spenderebbero circa 392 euro a persona. Ovviamente, questo per i locali più economici.

Si ricorda che potrebbe essere opportuno stipulare un’assicurazione medica quando si va in viaggio nelle Hawaii. Quindi, c’è da considerare un’altra spesa, che va dai 35 ai 65 euro a persona.

Tirando le somme, nella migliore delle ipotesi si spenderebbero circa 1.500 euro a persona. Sicuramente, però, saranno molti di più, dal momento in cui non abbiamo considerato eventuali costi accessori, come quelli delle varie attrazioni. Ecco quanto costa una vacanza di una settimana alle Hawaii. Insomma, non sono esattamente una meta economica.

Come risparmiare sull’alloggio e sui pasti

Per risparmiare sull’alloggio si potrebbe scegliere di alloggiare in un condo, piccoli appartamenti che mettono a disposizione anche una cucina e che in alcune zone sono più economici rispetto alle camere d’albergo.

Inoltre, soggiornando in un condo si potrebbe risparmiare sui pasti, avendo la possibilità di cucinare autonomamente.

