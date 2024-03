Si continua a focalizzare l’attenzione su eventuali tagli dei tassi. Le Banche centrali si mostrano attendiste e continuano a monitorare i dati macreoconomici contingenti e predittivi che continuano a essere pubblicati. Giovedì è stato pubblicato il dato sul PIL americano. Il PIL nello scorso trimestre è aumentato a un tasso annualizzato del 3,4%, rivisto al rialzo rispetto alla lettura del 3,2% precedentemente riportata.

Questo dato potrebbe invitare la FED a procrastinare ulteriormente il primo taglio dei tassi. Attualmente gli investitori scontano luglio come primo taglio. A questo dato si aggiunge anche la tendenza del petrolio, vista in rialzo per il prossimo mese. L’inflazione non scenderà ma rimarrà costante nei prossimi mesi? I tassi non verranno tagliati nel 2024 come conitinuano a indicare i nostri calcoli di probabilità? Il petrolio potrebbe salire ad aprile?

Focus su Chevron e Texas Instruments

Come valutano gli analisti queste due società?

Chevron

Raccomandazione media Accumulate*

Numero di analisti 24

Ultimo prezzo di chiusura 156,4 USD

Prezzo obiettivo medio 175,9 USD

Differenza / Target Medio +12,50%

Texas Instruments

Raccomandazione media Hold*

Numero di analisti 34

Ultimo prezzo di chiusura 172,9 USD

Prezzo obiettivo medio 169,1 USD

Differenza / Target Medio -2,18%

*Dati letti sul sito Marketscreener.

Il petrolio potrebbe salire ad aprile? Previsioni sulla materia prima e i principali punti di inversione

La materia prima negli ultimi giorni di contrattazione si è mossa intorno al prezzo di 82,50. Da inizio anno ha segnato il minimo a 67,51 e il massimo a 83,12. Nelle ultime settimane i prezzi si stanno muovendo su livelli che potrebbero portare alla formazione di uno swing di accelerazione rialzista.

I nostri oscillatori mostrano delle divergenze positive. Inoltre, l’Alligator indicator su base settimanale, mensile etreinstrale indicano che in corso ci sia una fase direzionale railzista. Se non cambierà qualcosa i prezzi pootrebbero inidirizzarsi verso area 100 dollari di emdio lungo termine. Perchè 100 dollari? In quest’area passa la trend line fatta partire dai massimi del 2022.

Punto di inversione ribassista per il mese di aprile sotto 76,21. Fino a quando reggerà questo livello (cambierà a fine maggio) si attenderanno minimi e massimi crescenti di medio lungo termine. Un ulteriore supporto rilevante per il lungo termine è posto in area 66,24.

Un piccola nota.

Se il rialzo del petrolio continuerà come sembra, questo andamento potrebbe creare un certo imbarazzo alla Federal Reserve, in quanto l’inflazione potrebbe tornare a salire o a rimanere stabile. Questo potrebbe mettere in serio imbarazzo le Banche centrali.

