Lavorare per Amazon in Italia: quanto guadagna un dipendente del colosso americano e come farsi assumere

Lavorare per Amazon in Italia-Foto da imagoeconomica

Per chi è in cerca di lavoro, presentare la propria candidatura ad Amazon potrebbe rappresentare un’opportunità da non sottovalutare. L’azienda avvia nuove selezioni di personale più volte durante l’anno. Ecco come conoscere le posizioni aperte e quanto si guadagna.

In un periodo di forte difficoltà economica, con l’inflazione che intacca i risparmi e tocca i beni di prima necessità, diventa vitale avere un lavoro a tempo indeterminato e una retribuzione dignitosa. Lavorare per Amazon in Italia può rappresentare un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Quanto guadagna un dipendente

Amazon attualmente dà lavoro a 18 mila dipendenti a tempo indeterminato nei circa 60 centri di logistica diffusi in tutta la Penisola. In Italia sono stati assunti lavoratori con diversi livelli di istruzione e competenza, dagli addetti al livello base fino a figure di alto profilo professionale e manageriale. Le sedi sono sparse in diverse aree del Paese. Gli impianti sono dislocati soprattutto nel nord, in Veneto e Piemonte prevalentemente, con due centri di distribuzione di grosse dimensioni in centro sud, nel Lazio e in Abruzzo.

Le retribuzioni sono interessanti, 1764 euro lordi per i dipendenti della logistica al livello iniziale. Lo stipendio è stato ritoccato dal 1° ottobre ed è superiore dell’8% al salario di ingresso previsto al quinto livello del CCNL di settore. È stata l’azienda stessa a renderlo noto con un comunicato d’agenzia. Amazon garantisce inoltre numerosi benefit ai dipendenti. Buoni pasto, un’assicurazione sanitaria integrativa, sconti sugli acquisti fatti sulla piattaforma Amazon.it. Inoltre l’azienda finanzia i dipendenti che frequentano corsi di specializzazione con il programma Career Choise. Il programma prevede un contributo finanziario fino a 8.000 euro in quattro anni per coprire le spese d’iscrizione al corso e dei libri di testo.

Lavorare per Amazon in Italia

Sulla pagina dedicata della piattaforma web, amazon.jobs, sono pubblicate le posizioni aperte ed è possibile candidarsi inviando il proprio curriculum attraverso l’apposito form. Come prepararsi al colloquio? Prima di assumere un candidato l’azienda lo sottopone a numerosi colloqui telefonici e personali. Di solito durante il colloquio orale i selezionatori fanno domande comportamentali chiedendo al candidato di descrivere situazioni in cui si è trovato coinvolto.

È un modo per verificare attraverso modelli concreti se il candidato aderisce ai valori dell’azienda. Il colosso di Seattle apprezza in un candidato creatività, curiosità e senso di responsabilità. Che sappia conquistare la fiducia del cliente e pensare in grande, cercando di raggiungere standard sempre più elevati. Che sappia ascoltare, prestando attenzione ai dettagli e fare autocritica se necessario. Che sappia assumere rischi calcolati. Si aspetta risposte basate sulla concretezza, poco generiche e ben strutturate.