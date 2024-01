Quanto costa a gennaio la rata di un mutuo casa di 120.000 euro a tasso fisso e variabile? La parola alle banche!

L’inizio anno è adatto per dare il via ai grandi progetti pluriennali come nel caso dell’acquisto di un’abitazione. In genere si tratta dell’investimento più importante della vita, considerato il costo complessivo dell’operazione. Al riguardo, quanto costa a gennaio la rata di un mutuo casa di 120.000 euro a tasso fisso e variabile?

Sfrutteremo una nota piattaforma di comparazione mutui e simuleremo il caso di un mutuatario nato nel 1987 e dipendente a tempo indeterminato. Il reddito netto mensile dei richiedenti è di 2.800 €, mentre mutuatario e appartamento risiedono nello stesso Comune. La casa è già individuata e ha un valore di mercato di 170mila €, mentre l’importo del mutuo chiesto è di 120mila €.

Variabile

Partiamo dal tasso variabile a 20 anni. Ecco le prime 7 proposte del portale consultato (al momento di stesura dell’articolo):

ING: prima rata a 765,99 € e TAEG al 4,97%;

BPER Banca: TAEG 5,23% e rata mensile a 788,64 €;

Unicredit: rata mensile e TAEG a, nell’ordine, 787,58 € e 5,30%;

Banca Popolare Pugliese: 793,27 € di rata al mese e 5,33% di TAEG;

MPS: TAEG al 5,40% e 792,94 € di rata mensile;

Intesa Sanpaolo: 811,97 € al mese di rata, TAEG al 5,70%;

BNL: rata mensile e TAEG a, nell’ordine, 829,13 € e 5,92%.

Sulla durata a 25 anni gli importi medi delle prime, migliori offerte bancarie si aggirano sui 700 €/mese. Passando alla durata a 30 anni, invece, gli importi medi mensili delle prime soluzioni oscillano sui 640-670 €.

Quanto costa a gennaio un mutuo casa di 120.000 euro a tasso fisso e variabile?

Passiamo adesso al tasso fisso. Sulla durata a 20 anni gli importi medi delle offerte più economiche oscillano sui 690-720 €. Scendono invece a 600-620 €/mese quelli delle prime 5 offerte sulla durata a 25 anni. Sui 30 anni, infine, ecco le prime 7 offerte:

BPER Banca: rata (sono tutte rate mensili) a 525,55 €, TAEG al 3,47%;

Intesa Sanpaolo: rata di 542,21 €, 3,81% di TAEG;

Avvera: 533,51 €, 3,82% di TAEG;

CheBanca!: 543,55 €/rata mensile, 3,84% di TAEG;

BNL: 4,03% di TAEG, 559,15 € di rata al mese;

Unicredit: rata di 563,94 €, TAEG al 4,14%;

MPS: 4,66% di TAEG, 597,37 € di rata al mese.

In chiusura invitiamo il Lettore a consultare in banca con i propri dati personali quali sono e condizioni effettivamente proposte dall’intermediario di turno.