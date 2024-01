Il nuovo anno è iniziato nel peggiore dei modi peri il settore del lusso. Della falsa partenza di big del settore come Brunello Cucinelli e Moncler abbiamo già scritto in un precedente articolo, oggi vogliamo concentrarci su come potrebbe essere il 2024 per un titolo sopravvalutato e poco considerato dagli analisti sempre del settore moda. Stiamo parlando di Tod’s che nella prima settimana dell’anno ha portato a casa un ribasso di oltre il 9% registrando la peggiore performance tra i suoi competitors.

Quanto vale questo titolo azionario?

Le indicazioni che arrivano dai multipli di mercato sono un po’ contraddittorie. Da un lato, infatti, abbiamo il rapporto prezzo su utili che è pari a circa 20x, un livello che esprime una forte sopravvalutazione. Dall’altro, invece, abbiamo il rapporto prezzo su fatturato che è apri a 0,93x, leggermente sotto la parità esprimendo, quindi, una leggera sottovalutazione.

Anche per gli analisti che coprono il titolo Tod’s la situazione è abbastanza confusa. Dal punto di vista del rating, infatti, su 16 ben 12 danno la raccomandazione Mantieni. Gli altri quattro, invece, si dividono tra un Compra adesso e tre Vendi o Vendi adesso. In media, quindi, la raccomandazioni è Neutrale.

Se, invece, si passa al prezzo obiettivo medio a un anno scopriamo che la sottovalutazione è di poco superiore al 18%. Tuttavia, va notato che c’è una forte dispersione nelle previsioni degli analisti. Si passa, infatti, da una sottovalutazione di oltre il 60% a una sopravvalutazione di poco inferiore al 5%.

Come potrebbe essere il 2024 per un titolo sopravvalutato e poco considerato dagli analisti? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Tod’s (MIL:TOD) ha chiuso la seduta del 5 gennaio a quota 31,04 €, in ribasso dello 0,45% rispetto alla seduta precedente.

Al momento le quotazioni sono in lotta per capire da che parte muoversi. Come si vede dal grafico, infatti, da oltre 10 sedute i prezzi di Tod’s sono bloccati all’interno di un canale individuato dai livelli 29,44 € – 34,71 €. Solo la rottura di uno di questi livelli potrebbe favorire la ripresa della direzionalità secondo gli scenari indicati in figura.