Quale sarà la situazione dei migliori e dei peggiori investimenti del 2023 durante il 2024? L’opinione di alcuni analisti

L’anno nuovo appena concluso potrebbe aver portato notevoli risultati a chi ha investito in alcuni asset piuttosto che in altri. Si sente spesso dire che “squadra che vince non si cambia”, ma varrà lo stesso anche per chi investe soldi? Scopriamolo.

Non è semplice fare delle previsioni precise per il 2024 a causa dei numerosi fattori che potrebbero entrare in gioco. Si parla della mutevolezza dello scenario geopolitico così come di tutta la situazione legata ai tassi di interesse, aumentati notevolmente nel corso dell’anno che ci siamo lasciati alle spalle.

Tuttavia, in molti si chiedono se i migliori investimenti del 2023 converranno anche nel 2024. La risposta, riassuntivamente, è: dipende.

La rivincita del Giappone

Gli analisti hanno molta fiducia in merito ai mercati giapponesi, che hanno performato in modo notevole nel 2023. I fondi e gli ETF specializzati sulla Borsa di Tokyo hanno guadagnato mediamente il 14,5% in euro dopo ben 30 anni di scarsa crescita.

Insomma, una vera e propria rivincita per il Paese del Sol Levante. Questo trend positivo dovrebbe continuare nel 2024, stando alle previsioni dell’analista Michael Lok.

Quale sarà la situazione dei migliori e dei peggiori investimenti del 2023 durante il 2024? Cosa bisogna sapere sul mercato finanziario

Per Massimo Trabattoni di Kairos, un possibile scenario di tassi non più in salita potrebbe spostare le preferenze del mercato verso settori come la tecnologia e le utilities, che provengono da un 2023 quasi disastroso.

Pertanto, agli investitori potrebbe convenire rivalutarli.

I “magnifici sette”

Il 2023 è stato un anno in cui si è parlato molto di Intelligenza Artificiale e questo ha portato alla crescita del settore delle azioni tecnologiche e in particolare di sette titoli che da soli costituiscono il 70% del guadagno di Wall Street per l’anno appena trascorso: Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla.

Sarà lo stesso nel 2024? Non per alcuni analisti consultati da Morningstar, secondo i quali ci sono alcuni settori della Borsa di New York che potrebbero risultare più attraenti: banche, utilities e salute.

Ecco, quindi, quale sarà la situazione dei migliori e dei peggiori investimenti del 2023 durante il 2024.

Lettura consigliata

5 azioni di Wall Street a sconto con utili in crescita nel 2024